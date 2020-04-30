Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ yalan haberi itiraf etti! İsveç muhabiri Seda Şanlıer algı operasyonuna imza atmıştı
Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen ve ambulans uçakla çocuklarıyla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken’le ilgili yalan haberini, “olgusal ve önemsiz bir hata” olarak değerlendirdi ve haberin esasının doğru olduğunu savundu. Emrullah Gülüşken’in kendisi ile Türkiye'ye gelen gelen ortanca kızı Samira Gülüşken, Tele-1 Televizyonu hakkında dava açacağını açıkladı.
Merdan Yanardağ; Tele-1 Televizyonu İsveç muhabiri Seda Şanlıer, Emrullah Gülüşken'in Konya Kulu Tavşançalı Köyü'nden olduğunu iddia ederek, "Tesadüftür ki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aynı memleketli. Aynı ilçe ve hatta aynı köylü oldukları belirtiliyor" şeklindeki gerçeğe aykırı açıklamaları hakkında açıklamada bulundu.
YANARDAĞ'IN, "OLGUSAL VE ÖNEMSİZ BIR HATA… HABERİN ESASI DOĞRU" İDDİASI..
Merdan Yanardağ; "Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, asılsız yalanları nasıl buluyorsunuz? Sayın Merdan Yanardağ özür dileyecek misiniz?" şeklindeki soruya şöyle cevap verdi:
"Eğer olgusal bir hata varsa, düzeltmekten kaçınmayız. Adı geçen kişi Konyalı değil, Batmanlı. Bu önemsiz hatayı yapan da biz değiliz, bağlantı kurduğumuz kişi. Düzeltmeyi Ana Haber'de yaptık. Ama haberin esası doğru, bir AKP'li ile şov yaptınız, olay bu. Özürü siz dileyeceksiniz."
SEDA ŞANLIER, İKİ İDDİASI DA YALAN
Tele-1 Televizyonu İsveç muhabiri Seda Şanlıer, Emrullah Gülüşken'in Konya Kulu Tavşançalı Köyü'nden olduğunu iddia etmişti. Emrullah Gülüşken'in, Batman'ın Gercüş ilçesinin Kayapınar beldesinde yaşıyor.
Seda Şanlıer'in; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konya Kulu Tavşançalı Köyü'nden olduğu iddiası da gerçeği yansıtmıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsveç'ten ambulans uçakla getirilen Emrullah Gülüşken adlı hastanın, kendisinin hemşehrisi olduğu iddialarının hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:
"Benim hiçbir akrabalık bağım yok. Hiç tanımıyorum. Aracı olanlardan da hiçbir akrabam veya tanışık olduğum biri olmadı. Sosyal medyadan bu bilgilendirme yapıldı. Devamında bu bilgi bana ulaştı."
SAMİRA GÜLÜŞKEN: "BİZ BATMANLIYIZ, SAYIN BAKANIMIZ İLE DE BİR AKRABALIĞIMIZ YOK!"
Emrullah Gülüşken'in kendisi ile Türkiye'ye delen gelen ortanca kızı Samira Gülüşken, Tele 1 Televizyonu'nun iddialarını yalanladı ve "Bizler bir sürü sıkıntı ile uğraşırken sizler sırf iktidarı karalamak için bizleri asılsız yalanlarınız ile zan altında bırakıyorsnuz. Biz Batmanlıyız sayın bakanımız ile de bir akrabalığımız yok. Bilinsin ki yarından itibaren avukatımız gerekli işlemleri başlatacaktır" dedi. Samira Gülüşken, söz konusu yalan haberi yayınlayan Tele-1 Televizyonu hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
SEDA ŞANLIER, THKP-C DİRENİŞ HAREKETİ TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ
Tele-1 Televizyonu İsveç muhabiri Seda Şanlıer'in, terör örgütü yöneticisi olduğu bildirildi.
Tele-1 Televizyonu İsveç muhabiri Seda Şanlıer'in, İsveç Halmstad'da ikamet ettiği, THKP-C Direniş Hareketi terör örgütü yöneticilerinden olduğu, 2005 yılında örgüte katılım sağladığı ve İzmir'de faaliyet yürüttüğü bildirildi.
Seda Şanlıer'in, 10 Kasım 2018 yılında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden yurtdışına çıkış yaptığı öğrenildi.
HAMZA YALÇIN'LA "DEVRİM NİKÂHLI" YAŞIYOR
Seda Şanlıer'in, THKP-C Direniş Hareketi terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden 1987 yılında İsveç'e mülteci olarak giden ve 2006 yılında İsveç vatandaşlığı alan Hamza Yalçın'la "devrim nikâhlı" olarak yaşadıkları öğrenildi.
TELE 1 TELEVİZYONU GENEL YAYIN YÖNETMENİ MERDAN YANARDAĞ
Tele-1 Televizyonu'nun genel yayın yönetmenliğini Merdan Yanardağ yapıyor. Tele-1 Televizyonu, 9 Ocak 2017'de yayın hayatına başladı.
KENAN KIRAN / SABAH
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