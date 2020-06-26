FETÖ içinde çatışma! Para krizi yaşandığı ortaya çıktı
15 Temmuz darbe girişimi sonrası Almanya'ya kaçan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri arasında, para krizi yaşandığı ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin bir kısmı lüks bir yaşam sürdürürken, diğerlerinin zor şartlarda yaşaması kıskançlık ve çatışmaya neden olduğu öğrenildi.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Almanya'ya kaçan üyeleri arasında para çatladığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Almanya'da sığınmacı olarak yaşanan FETÖ'cülerin bir bölümünün lüks bir hayat sürmesi, kirasını bile ödemeyecek duruma gelen örgüt üyeleriyle karşı karşıya getirdi. Çocuklarını geçindiremeyecek duruma düşen bazı FETÖ'cülerin ise Alman devletinden yardım aldığı öğrenildi. Örgüt içindeki kıskançlık ve çatışmanın, itirafçı olan FETÖ'cü sayısına da etki ettiği kaydedildi.
ALMANYA'DA KORUNAKLI HAYAT
Sayıları yüzlerle ifade edilen, en çok sayıda FETÖ üyesinin olduğu Almanya'da, örgütün şirket, dernek, vakıf ve okullarla güç kazanmaya çalıştığı ifade edildi. Örgütün eski savcı Zekeriya Öz gibi asker, polis, savcı, hakim olan üyelerinin Almanya'da korunaklı ve rahat bir hayat sürdüğü belirtildi. Bu tablonun diğer örgüt üyelerini rahatsız ettiği, zaman zaman sözlü ve fiziksel tartışmalar yaşandığı da kaydedildi.
GAYBUBET EVLERİNİ BOŞALTTILAR
Terör örgütünün yurtiçindeki üyelerinin ise, her ilde sürdürülen soruşturma ve operasyonlardan kaçınmak için, FETÖ'nün hücre evleri olan gaybubet evlerini boşalttığı öğrenildi. FETÖ'cülerin kendilerini gizlemek için farklı cemaat, vakıf veya derneklere sızmaya çalıştığı belirtildi. FETÖ'nün yoğun operasyonlar nedeniyle telefon veya internet üzerinden iletişimi kestiği, yüz yüze veya kurye aracılığıyla örgüt içinde haberleşme sağlanmaya çalışıldığı ifade edildi.
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