26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Haziran koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Haziran koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberleri... , resmi Twitter hesabından 26 Haziran'a ait vaka sayılarını açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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BAKAN KOCA VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

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