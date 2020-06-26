Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Haziran koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından 26 Haziran'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
Detaylar gelecek...
Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye'de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/4BTmLfwuvO— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 26, 2020
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