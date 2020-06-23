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Çarpıcı iddia: Almanya FETÖ'cü hain Adil Öksüz'ü NATO kışlasında sakladı

Alman resmi makamlarının şahsi bilgileri koruma yasasını bahane ederek yerini gizlediği ’cü ’ün, ’nın Heidelberg kentinde bulunan eski bir kışlasında saklandığı ortaya çıktı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası firar eden üst düzey FETÖ’cüler ilk olarak, Amerikan Ordusu ve tarafından kullanılan Almanya’daki kışlada kaldı. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olan firari Adil Öksüz’ün de kışlada aylarca kaldığı ortaya çıktı. Sabah gazetesinden İsmail Erel;'in haberi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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ÇARPICI İDDİA: ALMANYA FETÖ'CÜ HAİNİ NATO KIŞLASINDA SAKLADI

'cü 'ün aylarca "Campbell" kışlasının yanında bulunan ve askerleri için yapılan "Mark-Twain-Village" sitesinde gizlendiği belirtiliyor. Alman hükümetinin gayrıresmi olarak korumaaltına aldığı ve hakkındaki soruları yanıtsız bıraktığı Öksüz'ün kaldığı yer, FETÖ'cü savcı 'ün de kaldığı ortaya çıkan Speyer kentinin yakınında. Mannheim-Ludwigshafen-Speyer ve Heidelberg gibi şehirlerde sürekli kaçak FETÖ'cülerin görülmesi veya bunların ortaya çıkması, FETÖ'cülerin bu bölgede yoğunlaştıklarını da gözler önüne seriyor.

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120'DEN FAZLA FETÖ'CÜ
Habere göre Öksüz, hain darbe girişiminden sonra kaçtığı 'da önce bu eski kışlada gizlendi. Almanya'nın krizi nedeniyle ihtiyaç duyduğu konutlar nedeniyle eski kışlanın ve yanındaki sitenin bir dönem mülteci yurdu olarak kullanıldığı, Öksüz'ün de o sırada orada barındığı belirtiliyor. Toplamda 120'den fazla FETÖ'cünün gelip burada kaldığı, aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu ileri sürülüyor.

Firari FETÖ'cü Adil Öksüz Almanya'da "FİRARİ FETÖ'CÜ ADİL ÖKSÜZ ALMANYA'DA"

ESKİ KIŞLADA...

Campbell kışlasında görev yapan askerleri 2013 yılında 'e atanmıştı. Kışla önce Alman devletinin gayrımenkul işlerine bakan Federal Emlak Dairesi'ne, geçtiğimiz ay ise Heidelberg belediyesine satılmıştı. Kışlanın hemen yanında Mark-Twain-Village sitesi de aynı şekilde belediyeye devredildi. Burada 1200 konut inşa edilmesi planlanıyor. Almanya'yı "yeni üs" ilan eden FETÖ'nün çalışmaları bu ülkede tüm hızıyla sürüyor.

İSMAİL EREL/SABAH

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