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Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz Almanya'da tekme tokat dayak yedi! "Utanmadan buralarda geziyor musun?"

Firari 'cü , 'da kendisini tanıyan bir Türk tarafından tekme dövüldü. Öz'ün ortaya çıkan son fotoğrafında, gözündeki şişlik de dikkat çekti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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FİRARİ FETÖ'CÜ ÖZ TEKME TOKAT DAYAK YEDİ!

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 'den kaçan 'cü kumpasçı eski savcı 'ün Speyer kentinde lüks bir hayat yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Almanya'nın koruyup kolladığı, ve ABD'nin Almanya'daki üslerini açtığı FETÖ, Türkiye'deki kaynakları kesilince Avrupa'da sarsılmaya başladı. Özellikle Almanya'da her kesim Türk'ten FETÖ'ye karşı büyük bir tepki ve nefret var.

"UTANMADAN BURALARDA GEZİYOR MUSUN?"
Zekeriya Öz'ün Almanya Mannheim'da bir restoranda bir Türk tarafından dayak yediği belirtildi. Meydana yakın bir restorana yanındaki iki iş adamı ve iki koruma ile giren Öz'ü tanıyan kişinin, "Utanmadan buralarda geziyor musun?" diye sorup FETÖ'cü savcıyı yumrukladığı öğrenildi.

Zekeriya Öz'ün en son görülüp dayak yediği yer Mannheim'da meydana yakın bir restoran. FETÖ'cü Öz artık kılık değiştirmeye başladı.

Burnu kanayan Öz'ün tartışma çıkarmadan başka bir mekana doğru yöneldiği bilgisi geldi. Speyer'e yakın kent olan Mannheim'daki diğer restoranda cam kenarında Öz'le oturan 4 kişilik FETÖ'cü ekip kamera tarafından görüntülendi. Öz'ün, bu olaydan sonra sık sık tipini değiştirdiği, fazla dışarı çıkmamaya özen gösterdiği öğrenildi.

Oldukça zayıflamış ve keçi sakal bırakmış.

Bu arada Zekeriya Öz'le buluşan ve Mannheim, Ludwigshafen çevresinde etkili olan FETÖ'cü iş insanları, seri iflaslara uğramaya başladı. Türkiye'den getirilen kaynaklarla kurulan ya da yurt dışında örgüt destekli büyüyen üç büyük firma sallantıya girdi. Artık destek ve kaynak bulamayan bu FETÖ'cü iş insanlarının Türkiye'deki mal varlıkları ve fabrikalarına da el konulmuştu.

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