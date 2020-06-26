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Son dakika: Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan , Miçotakis ile görüştü. Görüşmede turizm, güvenlik ve ekonomi konuları ele alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN YUNANİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan , Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin ardından diplomasi trafiğini sürdürdü.

Görüşmede, turizm, güvenlik ve ekonomi alanlarında işbirliğinin yanı sıra ikili ilişkiler ele alınmıştır. Kovid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konuların da değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kalınmıştır.

Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN YUNANİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

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