Son dakika: Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin ardından diplomasi trafiğini sürdürdü.

Görüşmede, turizm, güvenlik ve ekonomi alanlarında işbirliğinin yanı sıra ikili ilişkiler ele alınmıştır. Kovid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konuların da değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kalınmıştır.