26 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri THY'nin, temmuz ayı uçuş takvimi belli! 16 Temmuz'da İran seferlerine başlıyor

THY'nin, temmuz ayı uçuş takvimi belli! 16 Temmuz'da İran seferlerine başlıyor

Koronavirüs nedeniyle seferlerini askıya alan ve 11 Haziran'dan itibaren uçuşlara yeniden başlayan Türk Hava Yolları'nın temmuz ayı uçuş takvimi belli oldu. , itibariyle 'ın başkenti Tahran'a tarifeli seferlere başlayacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
ABONE OL
THY AÇIKLADI! İRAN'A SEFERLER BAŞLIYOR

Temmuz ayı uçuş planı ile ilgili olarak () resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada , "Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 20 Temmuz 2020'ye kadar alacağınız biletlerinizi 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılacak başka bir uçuş için değiştirebilir ya da tarihini daha sonra belirlemek üzere biletinizi açığa aldırabilirsiniz. Detaylı bilgi için Esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi temmuz ayı sonuna kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız" denildi.

TEMMUZ AYI UÇUŞ TAKVİMİ

11 Haziran'da uçuşlarını kademeli olarak başlatan THY, 1 Temmuz'da ABD'de , Cezayir, Hartum, Kahire ve Tunus, 4 Temmuz'da 'in Guangzhou, 'ın Başkenti Tahran'a haftada 7 sefer gerçekleştirmeyi planlıyor. THY ayrıca Temmuz ayından itibaren , , Riyad, Cidde Bangkok, Cakarta, Dakka, Delhi, , Manila , Mumbai, Singapur, Tokyo, Montreal ve Houston seferlerini de gerçekleştirilecek.

THY ABD'deki Türkler için özel sefer düzenleyecek THY ABD'DEKİ TÜRKLER İÇİN ÖZEL SEFER DÜZENLEYECEK
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'dan flaş açıklama: Önümüzdeki ay hayata geçireceğiz THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYCI'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: ÖNÜMÜZDEKİ AY HAYATA GEÇİRECEĞİZ
Son dakika: THY, Endonezya’daki Türkler için tahliye uçuşu düzenleyecek SON DAKİKA: THY, ENDONEZYA’DAKİ TÜRKLER İÇİN TAHLİYE UÇUŞU DÜZENLEYECEK
THY yurt dışı uçuş takvimi: Almanya'ya uçuşlar açıldı mı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlayacak? THY YURT DIŞI UÇUŞ TAKVİMİ: ALMANYA'YA UÇUŞLAR AÇILDI MI? ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA