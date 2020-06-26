THY'nin, temmuz ayı uçuş takvimi belli! 16 Temmuz'da İran seferlerine başlıyor
Koronavirüs nedeniyle yurt dışı seferlerini askıya alan ve 11 Haziran'dan itibaren uçuşlara yeniden başlayan Türk Hava Yolları'nın temmuz ayı uçuş takvimi belli oldu. THY, 16 Temmuz itibariyle İran'ın başkenti Tahran'a tarifeli seferlere başlayacak.
Temmuz ayı uçuş planı ile ilgili olarak (THY) resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada , "Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 20 Temmuz 2020'ye kadar alacağınız biletlerinizi 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılacak başka bir uçuş için değiştirebilir ya da tarihini daha sonra belirlemek üzere biletinizi açığa aldırabilirsiniz. Detaylı bilgi için Esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi temmuz ayı sonuna kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız" denildi.
TEMMUZ AYI UÇUŞ TAKVİMİ
11 Haziran'da yurt dışı uçuşlarını kademeli olarak başlatan THY, 1 Temmuz'da ABD'de New York, Cezayir, Hartum, Kahire ve Tunus, 4 Temmuz'da Çin'in Guangzhou, 16 Temmuz İran'ın Başkenti Tahran'a haftada 7 sefer gerçekleştirmeyi planlıyor. THY ayrıca Temmuz ayından itibaren Bağdat, Erbil, Riyad, Cidde Bangkok, Cakarta, Dakka, Delhi, Kuala Lumpur, Manila , Mumbai, Singapur, Tokyo, Montreal ve Houston seferlerini de gerçekleştirilecek.
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