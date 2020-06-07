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İşte Ayasofya gerçeği: Fatih Sultan Mehmed camiye çevirdikten sonra...
Erhan Afyoncu, "Ayasofya bir Osmanlı külliyesidir" başlıklı bugünkü yazısında Ayasofya'nın tarihi değişimi hakkında önemli bir yazı kaleme aldı. Sabah yazarı Erhan Afyoncu, "İstanbul 567 yıl önce Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedildikten sonra Ayasofya camiye çevrildi ve çevresine yapılan eserlerle kilise vasfını kaybetti. Ayasofya yeni haliyle bir Osmanlı külliyesi oldu." dedi. İşte o yazının tamamı...
Giriş Tarihi: 07.06.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 14:14
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