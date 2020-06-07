07 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İşte Ayasofya gerçeği: Fatih Sultan Mehmed camiye çevirdikten sonra...

İşte Ayasofya gerçeği: Fatih Sultan Mehmed camiye çevirdikten sonra...

Erhan Afyoncu, "Ayasofya bir Osmanlı külliyesidir" başlıklı bugünkü yazısında Ayasofya'nın tarihi değişimi hakkında önemli bir yazı kaleme aldı. Sabah yazarı Erhan Afyoncu, "İstanbul 567 yıl önce Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedildikten sonra Ayasofya camiye çevrildi ve çevresine yapılan eserlerle kilise vasfını kaybetti. Ayasofya yeni haliyle bir Osmanlı külliyesi oldu." dedi. İşte o yazının tamamı...

Giriş Tarihi: 07.06.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 14:14
  • 1
  • 17
İşte Ayasofya gerçeği: Fatih Sultan Mehmed camiye çevirdikten sonra... GALERİ DEVAM EDİYOR

Osmanlı Ordusu 29 Mayıs 1453 sabahı şehre son hücumu yaparken, İstanbul halkı meleklerin ve azizlerin koruyuculuğuna kendilerini teslim etmişlerdi. Ayasofya'ya doluşan halk eski bir kehanetin gerçekleşmesini bekliyordu. Düşman buraya geldiğinde karşısında melekleri bulacak, onlar da kılıçlarını çekerek kâfirleri cehenneme göndereceklerdi. Ancak Türkler İstanbul'a girdiğinde ne gelen oldu, ne de Türkler'in Hagia Sophia Kilisesi'ni camiye çevirmesini engelleyecek bir hadise.

19. yüzyılın ortalarında Ayasofya.

  • 2
  • 17
İşte Ayasofya gerçeği: Fatih Sultan Mehmed camiye çevirdikten sonra...

FATİH AYASOFYA'DA
Şehir tam olarak Osmanlılar'ın eline geçince artık Fatih unvanını kazanan İkinci Mehmed yeniçerileri ve vezirleriyle birlikte surlardan içeri girdi. Kafile şehrin sokaklarından geçerek, Ayasofya'ya geldi. Burada atından inen genç hükümdar, yerden aldığı bir avuç toprağı kavuğunun üzerine serpti. Bu hareketi ile Allah'a sığındığını gösteriyordu.

  • 3
  • 17
İşte Ayasofya gerçeği: Fatih Sultan Mehmed camiye çevirdikten sonra...

Ayasofya'ya giren genç sultan, kilisenin içerisinde korku ile bekleşen Bizanslılar padişahı karşılarında görünce ağlayarak yerlere kapandılar. Fatih, susmalarını söyledikten sonra karşısındaki papaza "ayağa kalk. Ben Sultan Mehmed sana ve arkadaşlarına ve bütün halka söylüyorum ki bugünden itibaren artık ne hayatınız ve ne de hürriyetiniz hususunda benim gazabımdan korkmayınız" dedi. Ardından halkın emniyet içerisinde evlerine götürülmelerini emretti.

  • 4
  • 17
İşte Ayasofya gerçeği: Fatih Sultan Mehmed camiye çevirdikten sonra...

Fatih, Ayasofya içerisinde bir müddet sessizce bekledi. Belki de bu zafer için şükrediyordu. Bu sırada bir askerin kilisenin mermerlerini sökmeye çalıştığını gördü. Askere kızarak bunların ganimet olmadığını söyledi.

  • 5
  • 17
İşte Ayasofya gerçeği: Fatih Sultan Mehmed camiye çevirdikten sonra...

Fatih, daha sonra kilisenin camiye dönüştürülmesini emretti. Ulemadan birisi ezan okudu. Fatih, namaz kıldıktan sonra bu zaferi için dua edip, Allah'a şükretti. Daha sonra Ayasofya'nın kubbesine çıktı ve yanındakiler şehrin harap durumunu seyreden padişahın şu mısraları söylediğini duydular: "İmparatorun sarayında örümcek perdedârlık ediyor, Efrasiyab'ın kulelerinde baykuş nevbet vuruyor".