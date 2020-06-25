HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nun başvuruları Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi
Anayasa Mahkemesi, HDP'li iki vekilin milletvekilliğinin düşmesine yönelik kararın iptali için yapılan başvuruyu reddetti. Diğer yandan Anayasa Mahkemesi CHP'nin Af Yasasındaki bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuru üzerinde ilk incelemesini tamamladı ve başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi.
HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nun başvuruları Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi.
Güven ve Farisoğlulları vekilliklerinin düşürülmesinin iptali ve iadesi için başvuru yapmıştı. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. AYM yetkinin kendisinde değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu söyledi.
AF YASASI ESASTAN GÖRÜŞÜLECEK
Anayasa Mahkemesi'nin gündemindeki bir diğer başlık ise CHP'nin infaz yasasındaki bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuruydu... İlk incelemesini tamamlayan mahkeme başvuruyu esastan görüşmeye kararı aldı.
Anayasa Mahkemesi ayrıca "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"nda yer alan "şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez" hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan başvuruyu da inceledi. Mahkeme başvuruyu ileri bir tarihte sonuçlandırmayı kararlaştırdı.
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