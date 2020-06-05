AK Parti'li Mehmet Muş'tan HDP ve CHP'den 3 ismin vekilliğin düşürülmesi hakkında flaş sözler
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Erken seçimle alakalı gündemimiz bulunmamaktadır. Seçimlerin üzerinden iki yıl geçmiştir. Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır” dedi. CHP’yi iktidarın kriminalize etmek istediği iddialarına yönelik soru üzerine ise Muş, “CHP nasıl konumlandıracağına kendisi karar verecektir. CHP’nin ideolojisi bellidir. Bugüne geldiğimizde CHP ilkelerinden uzak siyaset yapıyorsa, belli eleştirilere maruz kalıyorsa, bu AK Parti’nin suçu değildir. Bu CHP’nin ortayla koyduğu siyaset anlayışının bir tezahürüdür. Hem bir partiyle birlikte görünmekten çekineceksiniz, hem de bunlar olmadan ben seçim kazanamam diye irade koyacaksınız” diye konuştu.
Barolar ile ilgili kanun teklifine yönelik soruya ise Muş, "Barolarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar bittikten sonra Meclis Başkanlığı'na vereceğiz. Biz AK Parti Grubu olarak teklifimizi verene kadar yapılan açıklamaların geçerliliği yoktur" yanıtını verdi.
Üç milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesine ilişkin soruya Muş, "Milletvekilliklerin dokunulmazlıkları ile alakalı süreç 2016 yılında gerçekleşti. 2016 Mayıs ayında dokunulmazlıklar Anayasa değişikliği ile Meclis'te biriken fezlekelerin yargılanmasının önün açıldı. AK Parti, MHP destek verdi. CHP'nin destek vermesiyle buradaki yargılamaların önünü açtı. Kesinleşen yargı karaları Anayasa 83,84 ve geçici 20. Maddenin gereğince okundu. Sayın Meclis Başkanı'na yapılan eleştirilerin haksız olduğunu düşünüyoruz. Milletvekillerinin lehine olan her şeyi yapmıştır" diye cevap verdi.
Erken seçim konusunda ise Muş, "Erken seçimle alakalı gündemimiz bulunmamaktadır. Seçimlerin üzerinden iki yıl geçmiştir. Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır" dedi.
Siyasi partiler konunu ile ilgili sorulan soruya da Muş, "Bunlar gündeme geldiğinden beri özellikle ana muhalefet partisi bu düzenlemelerin yeni kurulan partilerin önünün kesilmesiyle alakalı, onların seçimlere girmesini engellemeyle alakalı olduğunu ifade etmektedir. Bizim böyle bir gündemimiz, düşüncemiz bulunmamaktadır. Biz kanun yoluyla bir partinin seçimlere girmesini engellemek gibi bir düşüncemiz olmadı. Bu hülleciliktir. Hüllecilik CHP'nin işidir" ifadelerini kullandı.
3 İSMİN VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ
CHP'yi iktidarın kriminalize etmek istediği iddialarına yönelik soru üzerine ise Muş, "CHP nasıl konumlandıracağına kendisi karar verecektir. CHP'nin ideolojisi bellidir. Bugüne geldiğimizde CHP ilkelerinden uzak siyaset yapıyorsa, belli eleştirilere maruz kalıyorsa, bu AK Parti'nin suçu değildir. Bu CHP'nin ortayla koyduğu siyaset anlayışının bir tezahürüdür. Hem bir partiyle birlikte görünmekten çekineceksiniz, hem de bunlar olmadan ben seçim kazanamam diye irade koyacaksınız" diye konuştu.
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