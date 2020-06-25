Son dakika: Konya'da korkutan deprem! Kandilli 25 Haziran son depremler
Son dakika haberi... Konya'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Yerin 1.5 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. İşte Kandilli'den alınan verilere göre, 25 Haziran son depremler listesi...
Son dakika... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 14.08'de yerin 1.5 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2020.06.25 14:08:28 38.7365 33.2597 1.5 -.- 3.1 3.0 SAGLIK-CIHANBEYLI (KONYA)
2020.06.25 13:56:59 38.3915 44.2167 5.4 -.- 2.5 -.- KOCBASI-SARAY (VAN)
2020.06.25 13:03:28 38.4658 44.1332 5.2 -.- 5.2 5.4 ORENBURC-SARAY (VAN)
2020.06.25 12:46:02 37.0903 27.9650 0.0 -.- 2.0 -.- PINARKOY-MILAS (MUGLA)
2020.06.25 12:13:02 37.1833 27.8775 0.0 -.- 1.6 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA)
2020.06.25 12:05:53 36.0610 33.5615 5.0 -.- 1.4 -.- AYDINLIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
2020.06.25 12:04:38 37.1193 28.2643 25.2 -.- 1.8 -.- YENIBAGYAKA-(MUGLA)
2020.06.25 12:02:49 37.1213 28.2058 21.9 -.- 1.6 -.- YENIKOY-(MUGLA)
2020.06.25 10:46:49 36.6987 28.0305 11.6 -.- 2.1 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)
2020.06.25 10:20:58 35.5535 26.7370 11.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
2020.06.25 10:20:11 38.1688 28.1115 4.0 -.- 2.0 -.- KAYMAKCI-ODEMIS (IZMIR)
2020.06.25 08:45:32 35.4438 26.1372 10.9 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2020.06.25 06:47:25 39.3590 40.7030 5.3 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
2020.06.25 06:36:45 39.3882 40.6898 7.6 -.- 2.0 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
2020.06.25 05:57:13 35.4510 26.7648 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2020.06.25 05:54:48 35.3895 26.7897 8.1 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2020.06.25 05:50:30 35.7947 32.4403 7.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2020.06.25 05:38:20 39.4378 27.9377 3.8 -.- 1.9 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR)
2020.06.25 05:32:50 40.8028 25.5917 6.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2020.06.25 04:47:22 38.4075 44.9165 5.0 -.- 2.0 -.- IRAN
2020.06.25 04:39:08 36.1280 27.1795 2.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
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