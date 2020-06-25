ais.osym.gov.tr: YKS saat kaçta başlayacak? 2020 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi alma ekranı!

ÖSYM YKS sınav tarihine kısa süre kalması nedeniyle araştırmalar sıklaşıyor. Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürüyor. 3 oturum olarak yapılacak sınavın saatleri daha önceden duyurulmuştu. TYT, AYT ve YDT oturumlarının gerçekleşeceği YKS sınavının ilk oturumu 27 Haziran cumartesi 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. AYT oturumu ise 28 Haziran pazar günü saat 10.15'te başlayacak. YDT ise 28 Haziran'da saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek. Haberin detaylarını ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

12. sınıf soruları sorulacak mı: 2020-YKS'de adayların yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklarının altını çizen Aygün, 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacağını ifade ederek tüm adaylara başarılar diledi.

TYT ne zaman, sınav süresi ne kadar: YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testinin (TYT) 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacağını belirten Aygün adaylara 165 dakika süre verileceğini ifade etti.

AYT ve YDT ne zaman sınav kaç dakika: ÖSYM Başkanı Aygün ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Abaşlayıp 180 dakika olacağını, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ise 28 Haziran'da saat 15.45'te başlayacağını ve adaylara 120 dakika süre verileceğini hatırlattı.

YKS SORULARI NASIL OLACAK?

Yaklaşık 2.5 milyon adayın yarışacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) geri sayım başladı. 27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek sınav, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Sınavı olmak üzere 3 oturumda yapılacak. AYT'de 160, TYT'de ise toplam 120 soru sorulacak. YKS'nin ilk oturumu olan TYT'nin süresi bu yıl 165 dakika olacak. AYT'ye göre çok daha kolay olacak TYT'de her soru başına 1.4 dakika düşecek. Adaylar, 14 netle 170 puanlık barajı geçebilecek.

YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?

YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.

Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)

3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.

YKS'YE KİMLER GİREBİLİR?

YKS sınavına girebilmek için aranan özellikler aşağıdaki gibidir;

– 2020-2021 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

– Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

– Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

– Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar YKS'ye girebilirler.

Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak; bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.