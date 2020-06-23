İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan sel felaketiyle ilgili açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'daki şiddetli yağış ver fırtınayla ilgili açıklamalarda bulundu.



Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları;

32 yaşındaki bir Suriyeli misafirimiz vefat etti.

Çatalca'da hastanede tedavi gören 2 vatandaşımız, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören, durumları iyi, 2 vatandaşımız, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. 2, 3, 5 yaşında 3 yavru, durumları gayet iyi."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY VALİ YERLİKAYA İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'daki aşırı yağış sonrası ortaya çıkan durumla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşerek bilgi aldı.

Yerlikaya'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, ilgili tüm kurumların görevi başında olduğunu belirterek sel ve su baskınından etkilenen bölgelerle ilgili çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü söyledi.