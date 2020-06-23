İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan sel felaketiyle ilgili açıklama
Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki şiddetli yağış ve fırtınayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya yaptığı açıklamada, "32 yaşındaki bir Suriyeli misafirimiz vefat etti" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'daki şiddetli yağış ver fırtınayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları;
32 yaşındaki bir Suriyeli misafirimiz vefat etti.
Çatalca'da hastanede tedavi gören 2 vatandaşımız, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören, durumları iyi, 2 vatandaşımız, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. 2, 3, 5 yaşında 3 yavru, durumları gayet iyi."
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY VALİ YERLİKAYA İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'daki aşırı yağış sonrası ortaya çıkan durumla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşerek bilgi aldı.
Yerlikaya'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, ilgili tüm kurumların görevi başında olduğunu belirterek sel ve su baskınından etkilenen bölgelerle ilgili çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü söyledi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'a sert tepki
- 1 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
- CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na hapis şoku!
- 28 Şubat davası ile ilgili önemli gelişme
- Diyanet'ten 2020 Hac kurasıyla ilgili flaş açıklama
- THY'den flaş açıklama: Önümüzdeki ay hayata geçireceğiz
- Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme!
- Soyer'in bayrak ve para açıklamasına eski CHP'liden sert sözler
- Bakan Koca'dan sağlık ve turizm müjdesi
- MSB tarih verdi ve açıkladı! 998 terörist öldürüldü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK aktüel 24 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba indirimlerine o ürünler damga vuracak!
- MHRS randevu alma 2020! MHRS hastane randevu nasıl alınır? İşte adım adım randevu alma işlemleri
- Survivor 2020'ye damga vurmuştu! ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman kadrosuna sürpriz transfer iddiası
- 2020 en ucuz SUV modeller: 60 ay vadeli 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi ile cip sahibi olabilirsiniz!
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı YKS genelgesi yayımlandı! 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta?
- Rize Muradiye 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Rize 2+1 ve 3+1 kura sonuçları sorgulama
- TOKİ Artvin kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Artvin 2+1, 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi: 2020 Kırklareli Merkez TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Düğün yapacaklar dikkat! Düğünler nasıl olacak? 2020 Düğün salonu genelgesi yayımlandı mı?
- Son dakika: Evde bakım maaşı Temmuz ayında ne kadar zamlanacak? Evde bakım parası yatan iller hangileri?
- Korona tablosu: 23 Haziran Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Koronavirüs vaka sayısı son durum
- Son dakika: Kıdem tazminatı nasıl artırılır? 2020 Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemeler dikkate alınır?