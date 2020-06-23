İstanbul'da sel etkili oldu! Vatandaşlar minibüsün üzerinde mahsur kaldı |Video

İstanbul'da kuvvetli yağış bazı bölgelerde etkili oluyor. Esenyurt'ta sel sularıyla dolan yolda bir minibüs mahsur kaldı. Vatandaşları can havliyle minibüsün üzerine çıkarak yardım bekledi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da kuvvetli yağış bazı bölgelerde etkili oluyor. Esenyurt'ta sel sularıyla dolan yolda bir minibüs mahsur kaldı.

Vatandaşları can havliyle minibüsün üzerine çıkarak yardım bekledi.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.