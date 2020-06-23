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İstanbul'da sel etkili oldu! Vatandaşlar minibüsün üzerinde mahsur kaldı |Video

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Giriş: 23.06.2020 16:20
Güncelleme:23.06.2020 16:26
İstanbul'da kuvvetli yağış bazı bölgelerde etkili oluyor. Esenyurt'ta sel sularıyla dolan yolda bir minibüs mahsur kaldı. Vatandaşları can havliyle minibüsün üzerine çıkarak yardım bekledi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da kuvvetli yağış bazı bölgelerde etkili oluyor. Esenyurt'ta sel sularıyla dolan yolda bir minibüs mahsur kaldı.

Vatandaşları can havliyle minibüsün üzerine çıkarak yardım bekledi.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Canları kurtarmak için minibüsün üzerine çıktılar
Canları kurtarmak için minibüsün üzerine çıktılar
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Esenyurt'ta sele kapılan kadının kurtarılma anı kamerada
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