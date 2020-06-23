- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
İstanbul'da sel etkili oldu! Vatandaşlar minibüsün üzerinde mahsur kaldı |Video
İstanbul'da kuvvetli yağış bazı bölgelerde etkili oluyor. Esenyurt'ta sel sularıyla dolan yolda bir minibüs mahsur kaldı. Vatandaşları can havliyle minibüsün üzerine çıkarak yardım bekledi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'da kuvvetli yağış bazı bölgelerde etkili oluyor. Esenyurt'ta sel sularıyla dolan yolda bir minibüs mahsur kaldı.
Vatandaşları can havliyle minibüsün üzerine çıkarak yardım bekledi.
O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.