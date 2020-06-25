25 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MİT'ten büyük başarı

MİT'ten büyük başarı

, sadece terörle mücadelede değil, son yıllarda rehine kurtarma operasyonlarındaki başarısıyla da uluslararası kamuoyunun dikkatini çekiyor. Teşkilat, 2009'dan bu yana terör örgütlerinin elindeki 138'i Türk 170 kişiyi kurtararak sapasağlam ailelerine dönmesini sağladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
ABONE OL
MİT'TEN BÜYÜK BAŞARI
Milli İstihbarat Teşkilatı (), sadece terörle mücadelede değil, son yıllarda rehine kurtarma operasyonlarındaki başarısıyla da uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

Kasım 2018'de Kenya'nın Chakama bölgesinde kaçırılıp 'ye götürülen 25 yaşındaki vatandaşı Silvia Constanzo Romano'nun geçen mayıs ayında MİT tarafından kurtarılması, Teşkilatın daha önce yaptığı "rehine kurtarma operasyonlarını" akıllara getirdi.

Edinilen bilgiye göre, MİT, 2009'dan bu yana terör örgütlerinin elindeki 170 kişiyi kurtardı.

MİT, 138 Türk'ün sapasağlam ailelerine dönmesini sağlarken 32 yabancının da kurtarılmasında rol aldı.

Kurtarma çalışmalarının yapıldığı ülkelerin, istikrarsızlığın hüküm sürdüğü coğrafyalarda olması dikkati çekti, en çok rehinenin kurtarıldığı ülke oldu.

MİT'in son 11 yılda gerçekleştirdiği 31 kurtarma operasyonunun büyük çoğunluğunu ilgili ülke makamlarıyla koordineli şekilde yürüttüğü öğrenildi.

Uzmanlar, MİT'in farklı ülke ve ağırlıklı olarak çatışma bölgelerinde rehin alınan , , , , , , , , , Cezayir, , Dağıstan, ve İtalya vatandaşlarını terör örgütlerinin elinden kurtarmasını, Teşkilatın bu tür operasyonlarda başvurulan uzman, yetkin ve güvenilir bir müttefik olmasına bağlıyor.

MİT şehidinin kimliğini ifşa eden Barış Terkoğlu için karar verildi MİT ŞEHİDİNİN KİMLİĞİNİ İFŞA EDEN BARIŞ TERKOĞLU İÇİN KARAR VERİLDİ
MİT şehidinin ifşa edilmesi skandalında flaş gelişme! ODA TV'ciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu için hesap vakti MİT ŞEHİDİNİN İFŞA EDİLMESİ SKANDALINDA FLAŞ GELİŞME! ODA TV'CİLER BARIŞ PEHLİVAN VE BARIŞ TERKOĞLU İÇİN HESAP VAKTİ
Erzurum'da MİT destekli terör operasyonu: HDP Karayazı İlçe Başkanı Dinçer Polat tutuklandı ERZURUM'DA MİT DESTEKLİ TERÖR OPERASYONU: HDP KARAYAZI İLÇE BAŞKANI DİNÇER POLAT TUTUKLANDI

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA