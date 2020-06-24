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MİT şehidinin ifşa edilmesi skandalında flaş gelişme! ODA TV'ciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu için hesap vakti

Milli İstihbarat Teşkilatı () mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin Odatv Genel Yayın Yönetmeni ve Odatv Haber Müdürü 'nun da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 1'i firari 8 sanığın yargılanmasına başlandı.

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Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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MİT ŞEHİDİNİ İFŞA ETMİŞLERDİ! ODA TV'CİLER İÇİN HESAP VAKTİ

34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar , , Aydın Keser, Hülya Kılınç, Mehmet Ferhat Çelik ve Murat Ağırel katılırken, tutuksuz sanık Eren Ekinci'ye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlanıldı.

Duruşma salonuna yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sanıkların aileleri ile belirli sayıda gazeteci alınarak sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturtuldu. Ayakta kimsenin salonda bulunmasına izin verilmedi.

Duruşma sanıkların kimlik tespitiyle sürüyor.

MİT şehidinin ifşa edilmesi skandalında flaş gelişme! ODA TV'ciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu için hesap vakti MİT ŞEHİDİNİN İFŞA EDİLMESİ SKANDALINDA FLAŞ GELİŞME! ODA TV'CİLER BARIŞ PEHLİVAN VE BARIŞ TERKOĞLU İÇİN HESAP VAKTİ

CHP VE HDP'LİLERDEN SKANDAL DESTEK
Duruşma öncesi İstanbul Adliyesi önünde toplanan bir grup, basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya, Genel Başkan Yardımcıları ve Muharrem Erkek, CHP'li milletvekilleri , Gamze Akkuş İlgezdi, Sera Kadıgil, Ali Şeker, ve Sezgin Tanrıkulu, HDP'li milletvekili Hüda Kaya ve Oya Ersoy, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, TİP Genel başkanı Erkan Baş, bağımsız milletvekili ve sanatçı Bedri Baykam da katılırken, bazılarının maskelerine siyah bantla çarpı işareti yapıştırdıkları görüldü.

Burada konuşan Tuncay Özkan, "Bu utancı devam ettirmek Türkiye'ye bu utancı yaşatmak büyük bir zulümdür. Bu zulmün derhal sonlanması için gerekli adımların acil atılmasını istiyoruz. Masumiyet bir dakika bile cezaevinde kalmamalıdır. Türkiye'ye bu zulmü yaşatmak onların yaşam boyu boyunlarındaki zillet olarak kalacaktır." dedi.

HDP Milletvekili Hüda Kaya ise "Bu meydanda bir kez daha adaletin katledilmesi, gerçeklerin karartılması sebebiyle bir kez daha toplandık. Düşünceye, ifadeye, habere, gerçeklere yasak getirilmesin, insanların özgürlüğü gasbedilmesin." diye konuştu.

DAVANIN GEÇMİŞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Başkanlığının suç duyurusu üzerine başlatılan MİT mensuplarının ve faaliyetlerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, tutuklu Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığın 'nun (TCK) 329/1. maddesinde yer alan "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan beşer yıldan onar yıla, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu'nun 27. maddesi gereğince "istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan ise dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine, firari şüpheli Erk Acarer hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Mahkeme ayrıca, kamu güvenliği nedeniyle dosya içeriklerinin üçüncü kişilere karşı gizli tutulması ve gizli bilgilerin olduğu evrakın dosyaya taraf olmayan üçüncü kişiler ile uygun vekaletname sunmayan avukatlar tarafından incelemesinin kısıtlanmasına karar vermişti.

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