24 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MİT şehidinin kimliğini ifşa eden Barış Terkoğlu için karar verildi

MİT şehidinin kimliğini ifşa eden Barış Terkoğlu için karar verildi

Şehit olan  mensubunun kimlik bilgilerini ifşa ettikleri için 1'i firari 8 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. , ve için tahliye kararı verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
ABONE OL
TERKOĞLU VE PEHLİVAN İÇİN KARAR VERİLDİ

'da görev yaptığı esnada şehit düşen mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin 1'i firari 8 sanığın yargılandığı davada , ve hakkında tahliye kararı verildi.

MİT şehidinin kimliğini ifşa eden Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel için karar verildi MİT ŞEHİDİNİN KİMLİĞİNİ İFŞA EDEN BARIŞ TERKOĞLU, BARIŞ PEHLİVAN VE MURAT AĞIREL İÇİN KARAR VERİLDİ

3 İSİM İÇİN TAHLİYE KARARI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin 8 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeni Yaşam gazetesi çalışanları Aydın Keser ile Ferhat Çelik'in adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık avukatlarının taleplerinin alınması ve duruşmaya bir süre ara verilmesinden sonra ara kararını açıkladı.

Tutuklu sanıklar Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'in, üzerlerine atılı suç vasfına göre delillerin toplanmış olması, tutuklulukta geçirmiş oldukları süre ve kişilik halleri nazara alındığında kovuşturmada adli kontrolün de yeterli olabileceği gerekçesiyle tahliyelerine hükmetti.

Bu sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasını da hükme bağlayan heyet, tahliye edilen Aydın Keser ve Ferhat Çelik hakkında ayrıca, "ikametlerinin bulunduğu il sınırını terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

BARIŞ PEHLİVAN, MURAT AĞIREL VE HÜLYA KILINÇ İSE...

Diğer tutuklu sanıklar Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın ise, atılı suçun vasıf, mahiyeti ve somut delillerin mevcudiyetine göre tutukluluk hallerinin devamını kararlaştıran heyet, firari sanık Erk Acarer hakkında yakalama kararının devamına ve derhal beraat kararı verilmesi talebinin reddine hükmetti.

Dosyanın, sanık avukatlarının yargılamanın genişletilmesi taleplerinin olmaması halinde mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı 9 Eylül'e erteledi.

MİT şehidinin ifşa edilmesi skandalında flaş gelişme! ODA TV'ciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu için hesap vakti MİT ŞEHİDİNİN İFŞA EDİLMESİ SKANDALINDA FLAŞ GELİŞME! ODA TV'CİLER BARIŞ PEHLİVAN VE BARIŞ TERKOĞLU İÇİN HESAP VAKTİ
ODA TV'ci Barış Pehlivan'a FETÖ şüphelisi avukattan ziyaret ODA TV'Cİ BARIŞ PEHLİVAN'A FETÖ ŞÜPHELİSİ AVUKATTAN ZİYARET
MİT mensuplarının ifşa edilmesi davası: Doktor raporu da Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ı yalanlıyor MİT MENSUPLARININ İFŞA EDİLMESİ DAVASI: DOKTOR RAPORU DA ODA TV GENEL YAYIN YÖNETMENİ BARIŞ PEHLİVAN'I YALANLIYOR

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA