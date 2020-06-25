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Son dakika: İstanbul Esenyurt'taki sel baskınına soruşturma

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 'ta meydana gelen selde bir kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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ESENYURT'TAKİ SEL BASKININA SORUŞTURMA

Savcılık ölümde sorumluluk tespiti için bilirkişi incelemesi yapılması talimatı verdi.

Bilirkişi incelemesi sonunda ceza soruşturmasının genişletilerek sürdürüleceği kaydedildi.

Öte yandan 'ta dere yatağında bulunan bölgeye imar izni verildiği, sığınak olması gereken yerlerin dairelere çevrilerek kiraya verildiği, dere istinat duvarlarının delindiği iddialarıyla ilgili yetkililerin hazırlayacağı raporlar doğrultusunda sorumluluk tespit edilmesi halinde görevi ihmal ve kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma açılabileceği öğrenildi.

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