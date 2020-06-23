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Haberler Gündem Haberleri Erzurum'da MİT destekli terör operasyonu: HDP Karayazı İlçe Başkanı Dinçer Polat tutuklandı

Erzurum'da MİT destekli terör operasyonu: HDP Karayazı İlçe Başkanı Dinçer Polat tutuklandı

'un ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı () koordinesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan Karayazı İlçe Başkanı tutuklandı.

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Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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MİT'TEN OPERASYON! HDP'Lİ BAŞKAN TUTUKLANDI
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak ilçesi genelinde / silahlı terör örgütüne eleman, erzak, araç temin ederek yardım, yataklık ettiği ve örgütün gençlik yapılanmasında aktif oldukları tespit edilen kişilere yönelik 5 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

HDP KARAYAZI İLÇE BAŞKANI DİNÇER POLAT TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Karayazı İlçe Başkanı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİR KİŞİ İÇİN SÜREÇ SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğu için dün yakalanan E.Ş'nin de jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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