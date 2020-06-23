Erzurum'da MİT destekli terör operasyonu: HDP Karayazı İlçe Başkanı Dinçer Polat tutuklandı
Erzurum'un Karayazı ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan HDP Karayazı İlçe Başkanı Dinçer Polat tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak Karayazı ilçesi genelinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman, erzak, araç temin ederek yardım, yataklık ettiği ve örgütün gençlik yapılanmasında aktif oldukları tespit edilen kişilere yönelik 5 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
HDP KARAYAZI İLÇE BAŞKANI DİNÇER POLAT TUTUKLANDI
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan HDP Karayazı İlçe Başkanı Dinçer Polat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
HDP KARAYAZI İLÇE BAŞKANI DİNÇER POLAT TUTUKLANDI
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan HDP Karayazı İlçe Başkanı Dinçer Polat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BİR KİŞİ İÇİN SÜREÇ SÜRÜYOR
Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğu için dün yakalanan E.Ş'nin de jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
MİT MENSUPLARININ İFŞA EDİLMESİ DAVASI: DOKTOR RAPORU DA ODA TV GENEL YAYIN YÖNETMENİ BARIŞ PEHLİVAN'I YALANLIYOR
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan 65 yaş üstü vatandaşlara hediye
- Üçüz bebekler tarihe geçti!
- Komando yürüdü mü önünde eğilir dağlar
- İmamoğlu'nun projesine tepki: Bu model bizi bitirir
- Türk heyetinden kritik görüşme
- CHP’li Torun fena ofsayta düştü!
- O ilde PKK’ya yardım eden bir kişi yakalandı
- İçişleri açıkladı! Listeye 2 çizik daha
- YÖK duyurdu: Başvurular bugün başladı
- Türkiye'den Macron'a sert tepki
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Rize Muradiye 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Rize 2+1 ve 3+1 kura sonuçları sorgulama
- TOKİ Artvin kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Artvin 2+1, 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi: 2020 Kırklareli Merkez TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Düğün yapacaklar dikkat! Düğünler nasıl olacak? 2020 Düğün salonu genelgesi yayımlandı mı?
- Son dakika: Evde bakım maaşı Temmuz ayında ne kadar zamlanacak? Evde bakım parası yatan iller hangileri?
- Korona tablosu: 23 Haziran Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Koronavirüs vaka sayısı son durum
- Son dakika: Kıdem tazminatı nasıl artırılır? 2020 Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemeler dikkate alınır?
- Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS tarihi değişecek mi? 2020 üniversite ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 brüt net asgari ücret ne kadar?
- ÖSYM takvimi: KPSS lise başvuru ne zaman? 2020 KPSS lise, ön lisans, lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- LGS puan hesaplama 2020! İstanbul, Ankara, İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?
- BİM 23 Haziran 2020 aktüel kataloğu: Salı günü kampanyaları dolu dolu! İşte aktüel ürünler listesi...