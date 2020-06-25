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Jandarmadan akaryakıt kaçakçılarına operasyon: 19 gözaltı! Devleti 42 milyon lira zarara uğrattılar

Jandarma ve ekiplerinin akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenledikleri operasyonda 120 ton ele geçirilirken, 19 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2020
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JANDARMADAN AKARYAKIT KAÇAKÇILARINA OPERASYON

Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Ticaret Bakanlığı Genel Müdürlüğüne bağlı özel ekipler, akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şebekeye yönelik çalışma başlattı.

19 ZANLI GÖZALTINDA
Teknik ve fiziki takip ile yapılan tespitlerden sonra harekete geçen ekipler, Kayseri, , , , ve 'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 120 ton ele geçirilirken, 19 zanlı gözaltına alındı.

DEVLETİ 42 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTILAR
Zanlıların 5 ildeki atık yağ geri dönüşüm tesisleri ile fabrikalardan temin ettikleri madeni yağı Kayseri'ye götürüp kaçak akaryakıt ürettikleri ve ulusal marker ekleyerek Kayseri, Sivas, Ankara ve 'daki akaryakıt istasyonları aracılığıyla sahte evrakla piyasaya sürdükleri tespit edildi. Zanlıların devleti 42 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi.

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