Jandarmadan akaryakıt kaçakçılarına operasyon: 19 gözaltı! Devleti 42 milyon lira zarara uğrattılar
Jandarma ve Gümrükler Muhafaza ekiplerinin akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenledikleri operasyonda 120 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 19 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bağlı özel ekipler, sahte evrakla akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şebekeye yönelik çalışma başlattı.
19 ZANLI GÖZALTINDA
Teknik ve fiziki takip ile yapılan tespitlerden sonra harekete geçen ekipler, Kayseri, Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin ve Sivas'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 120 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 19 zanlı gözaltına alındı.
DEVLETİ 42 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTILAR
Zanlıların 5 ildeki atık yağ geri dönüşüm tesisleri ile fabrikalardan temin ettikleri madeni yağı Kayseri'ye götürüp kaçak akaryakıt ürettikleri ve ulusal marker ekleyerek Kayseri, Sivas, Ankara ve Aksaray'daki akaryakıt istasyonları aracılığıyla sahte evrakla piyasaya sürdükleri tespit edildi. Zanlıların devleti 42 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi.
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