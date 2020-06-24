24 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Maske kullanma zorunluluğuna uymayan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Maske kullanma zorunluluğuna uymayan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Ülke genelinde pazartesi ve salı günü yapılan denetimlerde maske zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı." denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
ABONE OL
İÇİŞLERİ TALİMAT VERMİŞTİ! BİNLERCE KİŞİYE CEZA YAĞDI

İçişleri Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde valiliklere bir talimat gönderdi.

Talimatta salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğuna dikkat çekildi. Talimatta, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda valiliklerce il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını ve tüm illerde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılması istendi.

900 LİRA PARA CEZASI UYGULANMAYA BAŞLANDI
Bakanlığın valiliklere gönderdiği talimat sonrası geçtiğimiz cuma, cumartesi ve pazar günleri denetim ve kontrol çalışmaları sırasında maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlar ve iş yerleri ikaz edilip bilgilendirildi.

Pazartesi gününden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmaya başlandı.

BİNLERCE KİŞİYE CEZA KESİLDİ
62 ilde hayatın tüm alanlarında, 12 ilde alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu yerlerde, 7 ilde ise bu yerlere ek olarak umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen cadde,sokak ve meydanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.

Bu kapsamda ülke genelinde pazartesi ve salı günü gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı.

Bir şehre daha maske zorunluluğu geldi BİR ŞEHRE DAHA MASKE ZORUNLULUĞU GELDİ
Sivil trafik ekipleri İstanbul'da maske denetimi yaptı |Video SİVİL TRAFİK EKİPLERİ İSTANBUL'DA MASKE DENETİMİ YAPTI |VİDEO
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Öztürk'ten maske uyarısı! KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ ÖZTÜRK'TEN MASKE UYARISI!
İstanbul'da maske denetimi! Takmayanlara para cezası kesildi İSTANBUL'DA MASKE DENETİMİ! TAKMAYANLARA PARA CEZASI KESİLDİ
Maske cezası ne kadar? Maske takma zorunluluğu hangi illerde? İşte maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller MASKE CEZASI NE KADAR? MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU HANGİ İLLERDE? İŞTE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdi! Maske takmayana 900 TL para cezası... İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 81 İLİN VALİLİĞİNE GÖNDERDİ! MASKE TAKMAYANA 900 TL PARA CEZASI...

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA