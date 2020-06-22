İstanbul'da maske denetimi! Takmayanlara para cezası kesildi
Beşiktaş ilçesinde maske denetimi yapan polis, sokağa maskesiz çıkan vatandaşlara ceza yazdı. Denetimlerin şehrin farklı noktalarında gün boyu devam edeceği öğrenildi.
Sabah saatlerinde yapılan denetimlerde koronavirüs önlemleri arasında zorunlu takılması gereken maske takmayan 7 kişiye 900'er TL ceza yazıldı. Ceza yazılanlardan bazıları maske takmayı unuttuklarını söyledi.
DENETİMLER SÜRECEK
Polis ekipleri, maskeleri kurallara göre takmayanları da uyardı. Denetimlerin şehrin farklı noktalarında gün boyu devam edeceği öğrenildi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Yasağa rağmen maskesiz dolaştılar!
- Akın akın gitmişlerdi! Geriye çöp yığınları kaldı!
- Bağ evine şok baskın!
- "Robinson Ziya"nın adasında hasat
- Boşandığını Nüfus Müdürlüğü’nde öğrendi
- Meteoroloji'den Bursa için 'sarı' uyarı!
- İşte dehşet anları! Neye uğradıklarını şaşırdılar
- Kaçak avın bedelini ödediler!
- Feci kaza can aldı!
- Emsal karar! Sıfır diye almıştı...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Edirne Merkez kura sonuçları isim listesi: 2020 Edirne TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?
- Son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- TOKİ Rize 2020 kura sonuçları isim listesi: TOKİ Rize Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
- İstanbul'da ucuz ev ilanları yayımlandı! 120 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz! İşte en uygun satılık evler
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama: 2020 Haziran sözlü sınav ne zaman yapılacak?
- eba.gov.tr: EBA seminer canlı yayın izle! 2020 MEB EBA öğretmen girişi nasıl yapılır?
- Maske cezası ne kadar? Maske takma zorunluluğu hangi illerde? İşte maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller
- Son dakika: Altın kritik seviyede! 22 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi?
- Trump'tan ABD'nin darbe ile devirmek istedeği Maduro için flaş açıklama
- A101 25 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101 perşembe indirimlerinde "Elektrikli Bisiklet" dikkat çekiyor!
- BİM aktüel 23 Haziran kataloğu: Şarküteri ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı indirimleri...