22 Haziran 2020, Pazartesi
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İstanbul'da maske denetimi! Takmayanlara para cezası kesildi

ilçesinde denetimi yapan polis, sokağa maskesiz çıkan vatandaşlara ceza yazdı. Denetimlerin şehrin farklı noktalarında gün boyu devam edeceği öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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MASKE DENETİMİ! TAKMAYAN YANDI

Sabah saatlerinde yapılan denetimlerde önlemleri arasında zorunlu takılması gereken takmayan 7 kişiye 900'er TL ceza yazıldı. Ceza yazılanlardan bazıları maske takmayı unuttuklarını söyledi.

DENETİMLER SÜRECEK

Polis ekipleri, maskeleri kurallara göre takmayanları da uyardı. Denetimlerin şehrin farklı noktalarında gün boyu devam edeceği öğrenildi.

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