İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdi! Maske takmayana 900 TL para cezası...
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği talimatla, maske takma zorunluluğuna uymayanlara bugünden itibaren 900 lira ceza kesilecek.
Maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.
Bu kapsamda kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi. Bugün itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.
Maskenin 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu işyerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Kabine üyelerinden başsağlığı mesajları
- Bursa'daki sel felaketi hakkında açıklama
- Pençe-Kaplan Operasyonu'nda acı haber
- Rezillik devam ediyor! Çocuklara büyük tuzak
- Yalan Cumhuriyet'i yine manipülasyon peşine düştü!
- Bakan Soylu Bursa'daki sel bölgesinde
- En acı babalar günü anısı
- FETÖ yalanını ortaya çıkarmıştı! O avukat ODA TV’ye fena ayar verdi
- Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi
- Libya halkı, darbeci Sisi'ye karşı Türk bayraklarıyla gösteri yaptı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 25 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101 perşembe indirimlerinde "Elektrikli Bisiklet" dikkat çekiyor!
- BİM aktüel 23 Haziran kataloğu: Şarküteri ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı indirimleri...
- KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri son gün ne zaman?
- Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS tarihi değişti mi? 2020 üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
- Son dakika: LGS iptal mi oldu? LGS sınavı yeniden mi yapılacak?
- LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 açıklandı mı? 2020 İstanbul, Ankara, Antalya lise kontenjanları
- Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2020 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav ne zaman?
- MEB: LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- LGS sınav soruları ve cevapları 2020! Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil sınav soruları görüntüleme
- Zirve karıştı! 2020 Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! STSL 28. hafta fikstürü
- Atiye 2. sezon yayın tarihi belli oldu! Netflix Atiye 2. yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak?
- 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi ne zaman yatar?