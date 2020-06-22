22 Haziran 2020, Pazartesi
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İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdi! Maske takmayana 900 TL para cezası...

Son dakika haberine göre; ’nın valiliklere gönderdiği talimatla, maske takma zorunluluğuna uymayanlara bugünden itibaren 900 lira ceza kesilecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2020
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 81 İLİN VALİLİĞİNE GÖNDERDİ!

Maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.

Bu kapsamda kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi. Bugün itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

Maskenin 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu işyerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

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