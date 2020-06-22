22 Haziran 2020, Pazartesi
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Maske cezası ne kadar? Maske takma zorunluluğu hangi illerde? İşte maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller

Maske takma zorunluluğu hangi illerde? Çin'den dünyaya yayılan corona virüsü salgını devam ediyor. Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında bazı illerde maske takma zorunluluğu bulunuyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yaklaşık 50 ilde uygulanan maske takma zorunluluğu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ne kadar? Maske takma zorunluluğu hangi illerde? İşte ...

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Giriş Tarihi: 22.06.2020
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MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU HANGİ İLLERDE?

ne kadar? Maske zorunluluğu hangi illerde? Koronavirüs salgını sonrası kontrollü normal hayata geçiş döneminde bazı illere maske takma zorunluluğu getirildi. Aralarında İstanbul ve Ankara gibi illerinde yer aldığı kuralara uymayanlara ceza uygulanıyor. Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen günlük vaka sayısı yeniden düşüşe geçti. Peki, maske takmama cezası ne kadar? Maske takma zorunluluğu hangi illerde? İşte merak edilenler...

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

İşte :

Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Samsun, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis...

MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacak.

İLLERDE MASKE KULLANIMI ZORUNLULUĞU

Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

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