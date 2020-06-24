Son dakika: Dürümlü katliamı davasında flaş gelişme! İşte tutuklu sanık Burhan Taş'a verilen ceza

Dürümlü katliamı davasında karar çıktı. Tutuklu sanık Burhan Taş, 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum oldu.

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bingöl'ün Genç ilçesinde gasp edip 16 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu, 12 Mayıs 2016 gecesi Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında münakaşa yaşanmış, vatandaşların, teröristleri köylerine almak istememesi üzerine, kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını fark eden teröristler, kamyonu mezra girişinde infilak ettirmişti. Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.