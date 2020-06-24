24 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dürümlü katliamı davasında flaş gelişme! İşte tutuklu sanık Burhan Taş'a verilen ceza

Son dakika: Dürümlü katliamı davasında flaş gelişme! İşte tutuklu sanık Burhan Taş'a verilen ceza

Son dakika haberine göre katliamı davasında tutuklu sanık , 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
ABONE OL
DÜRÜMLÜ KATLİAMININ FAİLİYDİ! İŞTE VERİLEN CEZA

katliamı davasında karar çıktı. Tutuklu sanık , 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum oldu.

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
'ün Genç ilçesinde gasp edip 16 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu, 12 Mayıs 2016 gecesi Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren 'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında münakaşa yaşanmış, vatandaşların, teröristleri köylerine almak istememesi üzerine, kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını fark eden teröristler, kamyonu mezra girişinde infilak ettirmişti. Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Dürümlü saldırısını düzenleyen ve bir çok saldırıda yer alan PKK'lı terörist öldürüldü DÜRÜMLÜ SALDIRISINI DÜZENLEYEN VE BİR ÇOK SALDIRIDA YER ALAN PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA