24 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 65 şüpheliden 41'i yakalandı

Son dakika haberine göre 'nün yapılanmasına yönelik merkezli soruşturmada, haklarında kararı verilen 65 şüpheliden 41'i yakalandı.

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Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON!

'nün yapılanmasına yönelik merkezli soruşturmada, haklarında kararı verilen 65 şüpheliden 41'i yakalandı.

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