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Son dakika: Niğde merkezli olarak 10 ilde FETÖ operasyonu: 34 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre merkezli olarak 10 ilde düzenlenen / operasyonunda örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen 34 şüpheli yakalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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10 İLDE FETÖ'YE DARBE: 34 KİŞİ YAKALANDI

Niğdemerkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) yapılanmasına yönelik operasyonda 34 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı Niğde yapılanmasına yönelik Niğde merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

34 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Malzemelere incelenmek üzere el konuldu. Soruşturma sürüyor.

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