Son dakika: Niğde merkezli olarak 10 ilde FETÖ operasyonu: 34 kişi yakalandı

Niğdemerkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Adalet Bakanlığı yapılanmasına yönelik operasyonda 34 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.



10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı Niğde yapılanmasına yönelik Niğde merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

34 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Malzemelere incelenmek üzere el konuldu. Soruşturma sürüyor.