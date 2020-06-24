Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan kanun teklifi açıklaması: O alanda ağır ceza gelecek
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de yeni kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Muş, "Bugün vereceğimiz kanun teklifi 34 maddeden oluşuyor" dedi. Öte yandan Muş, "Gıdada hileye ağır cezalar getiriyoruz" mesajını verdi. Mehmet Muş, "Tahşiş ve taklit ürünlerle ilgili yaptırımları ağırlaştırıyoruz. Yeni düzenlemeyle birlikte ceza miktarı 50 binden 500 bin liraya kadar çıkarılabilecek." açıklamasını yaptı.
Mehmet Muş'un açıklamaları şöyle;
Bugün vereceğimiz kanun teklifi 34 maddeden oluşuyor. Amacımız tarım arazilerini korumak. Tarımsal amaçlı bir depo, bir alan yapabilirsiniz. İzni siz, tarımsal tesis olarak alıp da, fabrika veya plaza yapıyorsanız tedbirler sıkı şekilde uygulanacak. Amaç dışında kullanıma asla müsaade edilmeyecek. Taşhis ve taklit ürünlerle ilgili yaptırımlarımızı ağırlaştırıyoruz. Bu konuda ceza 27 bin 877 TL'ydi. Yeni düzenlemede 50 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar ceza verilebilecek. Aynı taşhiş ve taklitin piyasaya sürülmesi durumunda 1-3 yıl arası hapis verilebilecek, piyasadan men edilebilecekler. Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdürlere kadar herkes bu cezalara çarptırılabilir, buradan uyaralım.
KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRİ
Kemal Kılıçdaroğlu, 'Vatandaş tütün aldı, sardı, ceza yiyecek' diyor. Böyle bir şey yok. Bunu ticari faaliyet olarak yapıyorsa suçu var. İçmek için yapıyorsa bunda bir ceza söz konusu değil. Tütün üreticileri için yüzde 30 kota getiriliyor. Yüzde 45'e kadar da Cumhurbaşkanlığı kararı ile yükseltilebilecek. Üreticilerimize ciddi bir alan oluşturacağız.
CHP'Lİ SOYER'İN PARA VE BAYRAK ÇIKIŞINA SERT TEPKİ
İzmir'e ayrı bayrak ve para birimi söylemini son derece sakıncalı buluyoruz. Bir tek bayrak ve bir tek devletimiz var. Bu açıklamalar Türkiye'yi farklı noktalara götürür. Bunu sinsi bir planın tezahürü olarak görüyoruz. Terör örgütünün bir paçavrası ve sinsi planları vardır. CHP'nin bu söylemlere girmesini son derece tehlikeli buluyoruz. HDP'nin söylemlerini meşrulaştırmak adına İzmir'i seçerek bu açıklamayı yapması tehlikelidir. CHP, bununla ilgili bir karar almıyorsa, HDP'nin sinsi planına ana muhalefetin destek olarak attığı bir adım olarak görüyoruz.
BARO PAKETİ NE OLACAK?
Baro paketi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Arkadaşlarımız çalışmaları bir noktaya getirdiler. Kamuoyu ile kanun teklifinin içeriği paylaşılacaktır. Farklı söylemler ortaya atılıyor. Ama sizinle resmi paylaşım yapılana kadar bu bilgilere itibar etmeyin. Kısa sürede açıklamayı yapacağız.
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- Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan kanun teklifi açıklaması: O alanda ağır ceza gelecek
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