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Son dakika: FETÖ şüphelisi emekli albay Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelisi , 'de yasa dışı yollardan 'a gitmek isterken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2020
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FETÖ'CÜ HAİN YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

Jandarma ekipleri, Meriç Nehri yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan 'a kaçmaya hazırlanan emekli kıdemli albay M.D'yi yakaladı

Gözaltına alınan zanlısı M.D, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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