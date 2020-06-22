Son dakika: FETÖ şüphelisi emekli albay Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi emekli albay, Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Jandarma ekipleri, Meriç Nehri yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan emekli kıdemli albay M.D'yi yakaladı
Gözaltına alınan FETÖ zanlısı M.D, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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