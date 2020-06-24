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FETÖ kanallarına CHP desteği! RTÜK üyeliği yapan Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç örgüte böyle sahip çıkmış

'nin kontenjanından seçilerek üyeliği yapan Milletvekili ’un görevi boyunca kanallarını kolladığı ortaya çıktı. RTÜK kararları incelendiğinde Öztunç’un kurul toplantılarındaki tavrı ve karşı oyları belirgin olarak fark ediliyor.

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Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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FETÖ KANALLARINA CHP DESTEĞİ!

Geçmişe dönük kararlarına bakıldığında kanallarını koruyan karşı oylar dikkat çekiyor. FETÖ yayın organlarına ilişkin gündemine getirilen raporlara bazı üyelerin karşı çıktığı kararlarda net olarak görülüyor.

FETÖ KANALLARININ HAMİSİ KESİLMİŞ
Bugünün Vekili Öztunç FETÖ kanallarının hamisi kesilmiş. Kararlar, CHP kontenjanından seçilerek yaklaşık iki buçuk yıl Üst Kurul'da bulunan Milletvekili 'un FETÖ kanallarının adeta koruyucusu olarak görev yaptığını ortaya koydu.

RTÜK kararları incelendiğinde Öztunç'un kurul toplantılarındaki tavrı ve karşı oyları belirgin olarak fark ediliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN YAYINLAR İÇİN KARŞI OY KULLANIYOR
Üst Kurul gündemine 17 Haziran 2015 tarihinde gelen kapatılan 'Samanyolu Haber'in yalan ve iftira niteliğindeki düzmece belge ve görüntülerle Başkan 'ı hedef alan yayınlarıyla ilgili izleme raporuna Öztunç, ceza verilmemesi için karşı oy kullanıyor.

Yine, 10 Nisan 2014 tarihinde gündeme alınan STV Ana Haber'in sahte ses kayıtlarını yayınlamasına ilişkin 6 farklı rapor, Öztunç tarafından yasa ihlali görülmeyerek reddediliyor.

25 Haziran 2014 tarihinde yapılan RTÜK toplantısındaysa Öztunç koruyucu kanatlarını Kanaltürk televizyonu için kullanıyor. Öztunç, Kanaltürk'ün 6112 sayılı yasada yer alan "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz." hükmünü ihlal ettiği raporunu kabul etmeyerek yine karşı oy veriyor.

KADINA ŞİDDET VE TECAVÜZ SAHNELERİ RAHATSIZ ETMİYOR
Kadına karşı şiddet görüntüleri ve tecavüz sahnelerini içeren rapor Ali Öztunç'u rahatsız etmiyor.

Aynı tarihli toplantıda Bugün TV'nin yayınlarında gizli reklam kullandığına ilişkin raporu da görmezden gelen Öztunç, yapılan açık yasa ihlallerine rağmen FETÖ kanallarına adeta kendisini siper ediyor.

FETÖ kanallarında boy gösteriyor, destekleyici tweetler atıyor.

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