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Haberler Gündem Haberleri İzmir'de Yunan güvenlik güçlerince Türk kara sularına bırakılan 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de Yunan güvenlik güçlerince Türk kara sularına bırakılan 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

'de, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 36 düzensiz , Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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İZMİR'DE 36 GÖÇMEN KURTARILDI

Komutanlığı ekipleri, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında, 2 can salında düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, 36 düzensiz kurtarıldı.

Göçmenlerin Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirtildi.

Pandemi sürecinde kaçak göçmen sayısında rekor düşüş yaşandı PANDEMİ SÜRECİNDE KAÇAK GÖÇMEN SAYISINDA REKOR DÜŞÜŞ YAŞANDI
Son dakika: 140 düzensiz göçmen yakalandı SON DAKİKA: 140 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

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