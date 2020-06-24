İzmir'de Yunan güvenlik güçlerince Türk kara sularına bırakılan 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'de, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında, 2 can salında düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmenlerin Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirtildi.
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