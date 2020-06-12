12 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Samsun'da DEAŞ operasyonu: Irak uyruklu 10 zanlı yakalandı

Son dakika haberine göre 'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda uyruklu 10 zanlı yakalandı. Zanlıların ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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SAMSUN'DA DEAŞ OPERASYONU! YAKALANDILAR

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi.

Özel harekat destekli operasyonda, 'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu A.Y.S.S, F.N.H.A.O, B.S.S.S, B.S.H.O, B.H.S.S, F.G.H.A.O, F.Y.M.A.N, W.A.M.M, M.A.M.M. ve T.A.A.A. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

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