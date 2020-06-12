Son dakika: Samsun'da DEAŞ operasyonu: Irak uyruklu 10 zanlı yakalandı
Son dakika haberine göre Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 10 zanlı yakalandı. Zanlıların ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi.
Özel harekat destekli operasyonda, Irak'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu A.Y.S.S, F.N.H.A.O, B.S.S.S, B.S.H.O, B.H.S.S, F.G.H.A.O, F.Y.M.A.N, W.A.M.M, M.A.M.M. ve T.A.A.A. gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.
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