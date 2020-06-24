Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği toplantıda, Kovid-19 ile mücadelede son durum ve normalleşme süreci sonrasında atılan adımlar görüşülecek.

Bakan Koca'nın, artan vakalar ve maske takma gibi temel tedbirlerdeki gevşemelerden dolayı yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmayacağı konusunda açıklama yapması bekleniyor.

Bakan Koca açıklamalarda bulunuyor...

Mevcut durum kazanılması gereken bir durumdur. Özlediğimiz ne varsa geri dönecektir. Artık şöyle düşünmek gerekmektedir; koronavirüsün hayatımızı idare eden bir güç olmasını durdurmalıyız. Kontrol mekanizmalarını sıkı tutmaya devam etmeliyiz. Maske virüsün yayılmasını engellemek için mecburidir.

Maske kullanmayan kişinin maske kullananlara karşı sorumluluğu vardır. Maske kullanmamak kurala ihlaldir. Tedbir alanların üzerimizdeki hakkında riayet edelim. Bu medeni davranışa aynı medeni davranışla karşılık verelim.

Örneğin, denize karşı bir bankta tek başımıza oturuyorsak elbette maske mecburi değildir. Ancak kalabalık ortamlarda maske mecburidir.

Bugüne kadar 62 il merkezinde maske mecburiyeti getirilmiştir. Maske tüm Türkiye'de ortak sorumluluğumuzdur. Bu şehirler zincirleme bulaşların olma ihtimali nedeniyle belirlenmiştir. Tedbirlere uymak normale dönüş yolunu kısaltacaktır.

Bu aylarda maske takmak diğer aylara göre daha zor ancak sıcaklara yenilmeyelim. Yaz ayları konusunda 2. uyarı ise salgının ilk günlerindeki bilgi yanlışlığına değineceğiz.

Virüsün yaz aylarında etkisini kaybedeceği söylenmişti. Virüsün yayılma hızında bir azalma olmadı. Yaz boyunca dikkati elden bırakmamanızı öneriyorum.

Mevcut şartlarda büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlar halen risk grubundadır. Konunun ciddiyetini unutmak hata olur. Lütfen aynı hassasiyeti koruyalım.

Değerli gençler, ülkenin tüm yaz günlerinden aydınlık yüzleri, bilmenizi isterim ki, iyilik, güzellik adına ne yapılmışsa sizin yaşınızda kalmayı başarabilenler tarafından yapılmıştır. Bilim, buluş, sanat tutkuyu ebediyete taşıma işidir. Gençlik bir kere gelir. Onu sürdürebilenler ülkesini dünyasını hayatını değiştirebilir. Gelecek bizi ileride beklemiyor, geleceği bize gençler getiriyor. 2 sınav gününün hayat boyu kutlayacağınız 2 gün olmasını diliyorum. Günümüzde meslekler kişilerle değer kazanıyor.

Bilim Kurulumuz sınav tedbir rehberi hazırladı. Bugün itibariyle bizim de belirtmekte gördüğümüz hususlar var. Okul girişlerindeki yığılmalarda ailelerin etkili olduğunu biliyoruz. Sınava girecek öğrencilerin aileleri yığılmama olmaması için girişlerin gerisinde beklemeli.

Sınavın ertelenmesi durumunda risk bugünden çok daha büyük olabilirdi. Sınavın ne getirceği mechul bir zamandansa şimdi yapılması doğru görülmektedir.

Bir kaç haftadır belirttiğim bir konu var. Koronavirüse karşı alınacak önlemler aynı zamanda ekonomiden ticarete, eğitimden üretime kadar alınan önlemlerdi. Hayatın yeniden şekillenmesi için alınan önlemlerdi.

Tedbir birbirimize karşı borcumuzdur.

BAKAN KOCA VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından vaka sayılarını da açıkladı.

İşte Bakan Koca'nın açıklaması;

Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok