24 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Mehmetçik'in yeni hedefi Keşan kampı! Hainler adım atacak yer bulamayacak...

Mehmetçik'in yeni hedefi Keşan kampı! Hainler adım atacak yer bulamayacak...

Uludere'nin karşısındaki Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe-Kaplan harekâtında terör örgütünün 13 farklı bölgede, aralarında barınma ve üslenme alanlarının da bulunduğu 700'den fazla hedef imha edildi. Haftanin’de yürütülen harekâtta vadinin içini temizleyen Mehmetçik, yönünü Serziyal’a kaydırdı. Hedef Haftanin’deki terör koridorunu parçalamak için hainlerin barınma alanı Keşan’ı yerle bir ederek bölgede hakimiyet kurmak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.06.2020
ABONE OL
MEHMETÇİK'İN YENİ HEDEFİ KEŞAN KAMPI!

Şeraniş, Pirbela, Şeşdara ve Pusağa Vadisi teröristlerden temizlenirken, bu 4 kamp alanındaki silah mevzii, mühimmat, erzak depoları, tıbbi ilaç yüklü 2 revir kullanılamaz hale getirildi. Mehmetçik, harekâtın yönünü Duhok'un Zaho İlçesine bağlı Amediye, Kanimasi, Serziyal, Dinazor kayalıkları, Şeladize, Bergara, Kafya Vadisi, Nazdur, Sersing, Derkar, Dereluk, Batufa, Sineke ve Kumri bölgelerine kaydırdı.

Yeni hedef ise terör örgütünün en önemli barınma alanlarından . Önceki gün helikopterlerle bölgeye indirilen 700 komando bölgeyi çembere aldı. Haftanin içindeki Keşan, Kaşuran, Perak, Banike, Mergasor, , Sipan ve Akrep ve Kasroki tepesinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çaresizce kaçmaya çalışan teröristler, sıcak takibi önlemek ve zaman kazanmak için de stratejik noktalara 'ler tuzaklıyor. Bölgede son 48 saatte 87, son bir haftada ise 400'ün üzerinde EYP imha edildi. Haftanin alanı içindeki Süryani Köyü Isiv Ava kırsalına ve Amediye İlçesinin Sergele bölgesine doğru kaçan teröristler, iki F-16 tarafından yoğun biçimde bombalandı. Dün bölgede düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getiridi.

HAİNLER ADIM ATACAK YER BULAMAYACAK
Haftanin içinde irili ufaklı çok sayıda kamp ve barınma alanları bulunuyor. Keşan ise Haftanin boğazını ikiye ayıran bir hâkim tepede. Hantur Dağı, Akrep Tepesi, Banike bölgesi teröristlerden tamamen temizlendikten sonra Keşan Kampı da teröristlerden temizlenirse bu bölgede artık tamamen kalıcı olacak ve yeni üsler ile gözetleme kuleleri inşa ederek teröristlerin burada varlık göstermesinin tamamen önüne geçecek. Böylelikle sınır karakollarına saldırı girişimleri ve 'ye sızmalar da tümden bitecek.

Milli Savunma Bakanlığı 'Pençe Kaplan Operasyonu'ndan yeni görüntüler yayınladı |Video MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 'PENÇE KAPLAN OPERASYONU'NDAN YENİ GÖRÜNTÜLER YAYINLADI |VİDEO


TEMMUZ'DA SALDIRI HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI
Harekat sırasında teröristlerin Temmuz'da Haftanin'in karşısındaki Karaçalı, Geymuşula, Kokpi ve Elemun Hudut Komutanlıklarına ve üs bölgelerine saldırı planladıklarına ilişkin basit krokiler ele geçirildi. Bunun üzerine Uludere'deki bu 4 üs bölgesine takviye birlikler sevk edildi.

Sabah

Komandoların Haftanin sonrası hedefi neresi? Mehmetçik adım adım Kandil'e ilerliyor |Video KOMANDOLARIN HAFTANİN SONRASI HEDEFİ NERESİ? MEHMETÇİK ADIM ADIM KANDİL'E İLERLİYOR |VİDEO
Teröristlerin toplantı yeri Şahinkaya artık Mehmetçik'in hakiminde! TERÖRİSTLERİN TOPLANTI YERİ ŞAHİNKAYA ARTIK MEHMETÇİK'İN HAKİMİNDE!
Son dakika: Pençe-Kaplan operasyonunun şifreleri! Bir ileri aşamaya gider mi? Son gelişmeler neler? Abdullah Ağar canlı yayında anlattı |Video SON DAKİKA: PENÇE-KAPLAN OPERASYONUNUN ŞİFRELERİ! BİR İLERİ AŞAMAYA GİDER Mİ? SON GELİŞMELER NELER? ABDULLAH AĞAR CANLI YAYINDA ANLATTI |VİDEO
Pençe Kaplan Operasyonu'nda son dakika! Operasyonda son durum ne? | Video PENÇE KAPLAN OPERASYONU'NDA SON DAKİKA! OPERASYONDA SON DURUM NE? | VİDEO

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA