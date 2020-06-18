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Komandoların Haftanin sonrası hedefi neresi? Mehmetçik adım adım Kandil'e ilerliyor |Video

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Giriş: 18.06.2020 16:42
Güncelleme:18.06.2020 21:45
Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe-Kartal Operasyonu sonrası Haftanin'e kara harekatı başlattı. Peki Haftanin harekatı sonrası hedef neresi? Haftanin kampına yapılan operasyon neden önemli? Haftanin'de kaç PKK kampı var? A Haber Yurt Haberleri Müdürü Kerim Ulak tüm bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe-Kartal Operasyonu sonrası Haftanin'e kara harekatı başlattı. Peki Haftanin harekatı sonrası hedef neresi? Haftanin kampına yapılan operasyon neden önemli? Haftanin'de kaç PKK kampı var? A Haber Yurt Haberleri Müdürü Kerim Ulak tüm bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

"HAFTANİN SONRASI HEDEF SİNCAR"

Haftanin operasyonu sonrası hedefin Sincar olduğunun söyleyen Ulak, komandoların adım adım Kandil'e ilerlediğini, PKK terör örgütünün sözde kadrosunun olduğu kampa doğru adım adım ilerlediğini altını çizdi.

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