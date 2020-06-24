Türk mucizesi Yusufeli Barajı'nın kahramanları anlattı!

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak devasa Yusufeli barajı inşaatı devam ediyor. Baraj inşaatında 24 saat esasına uygun 4 bin 500'ü sahada olmak üzere toplam 6 bin personel çalışıyor. Dev eserin yapımında emeği geçen şantiye şefi, operatör, mühendis, işçiler ve Yusufeli halkı Türk mucizesini anlattı.







Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajın temeli 26 Nisan 2013'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde atıldı. Temelden yüksekliği 275 metre, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'de birinci, Dünyanın üçüncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nın Haziran 2021'de devreye girmesi planlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DSİ Genel Müdürlüğünce inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesinde şu an itibariyle baraj gövde betonu dökülmesi çalışmaları sürüyor.







220 MİLYON DOLAR KATMA DEĞER

Yusufeli barajı tamamlandığında 2 bin 130 milyar metreküp su depolayacak. Yusufeli Barajı üretime geçtiğinde 558 MW kurulu güç ile yıllık ortalama 1.888 milyar kWh enerji üretecek ve ekonomimize yılda 220 milyon dolar katma değer sağlayacak. Baraj ile 2.5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak. Yaklaşık 15 Milyar 525 Milyon TL'ye mal olacak Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri'nde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacak. Gövdesi 100 katlı bir gökdelen yüksekliğinde olan Yusufeli Barajının gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton ile Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabilir.







GÖVDE YÜKSEKLİĞİ İÇİN SON 65 METRE

Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nin yüzde 80'i tamamlandı. Vardiyalı olarak 5 bine yakın işçinin görev aldığı projede, gövde yüksekliğinin 210 metreye ulaştığı belirtildi. Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Kalaycıoğlu,"3 milyon metreküp beton döktük. Barajımız tamamen yerli ve milli ekonomiyle inşa edilmekte.Toplam yüksekliği 275 metre olacak. 2020'nin sonu itibarıyla gövde imalatını bitirip, 2021 başında da su tutmayı planlıyoruz. Baraj bünyesinde gerek tünel gerek galeri 18 km'lik tünel kazısı yapmış durumdayız" dedi.







TAMAMEN ALIN TERİ

DSİ Yusufeli barajı ve HES kontrol şefi Sezai Yıldız: Barajın elektromekanik montajları yakında tamamlanacak. Tamamen alın teri ile yürüttüğümüz baraj inşaatımız Nisan 2021'de tamamlanmış olacak.

Baraj inşaatının gövde beton yapımında görev alan hava hattı operatörü Recai Karadeniz: Teknolojinin en üst modeli olan kablolu vinç hattı ile havadan dozer, mikser, kamyonları yürüttük. Havadan bir kovaya 9 m3 yani 27 tonluk beton doldurup, gövde inşaatına döküyoruz. Çalışmalarımızda aynı anda 3 hava hattı operatör ile günde 450 sefer havadan beton taşıyoruz. Canla başla çalışıyor.







'GURUR VERİCİ"

İnşaat mühendisi Taha Karapınar(25): "Yıldız Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliğinden mezun olduktan sonra ilk iş deneyimime Yusufeli barajı inşaatında başladım. İlk deneyimim için oldukça fazla tecrübeler edindim. Ülkemiz adına çok büyük katkılar sağlayacak, ülkemizi kalkındıracak projede yer almak benim için gurur verici oldu."







'BÜYÜK DEVLETİZ'

Yusufeli ilçesinde yaşayan vatandaş Osman Karabulut (54) ise şunları söyledi: Böyle büyük dev projenin bizim Yusufeli'nde yapılması bizlere gurur veriyor. Ülkemize elektrik üretimi sağlayacak olması ve ekonomimize katkıda bulunacağından dolayı yapanlardan Allah razı olsun. Türkiye'nin çok büyük bir devlet olduğunu herkes görüyor ve görmeye devam edecek.

Sabah