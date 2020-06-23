23 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesi olayında flaş haber! 2 sanık hakkında müebbet hapis talebi

Son dakika: Polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesi olayında flaş haber! 2 sanık hakkında müebbet hapis talebi

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığı, polis memuru 'ın şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmayı tamamladı. İddianamede, tutuklu 2 sanık için ağırlaştırılmış cezası talep edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
ABONE OL
POLİS ARSLAN’IN ŞEHİT EDİLMESİ OLAYINDA FLAŞ HABER

SON DAKİKA HABERİ: 'da polis memuru 'ın şehit edildiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Arslan'ın şehit olduğu saldırıyla ilgili tutuklu Muhammed Emir Cura ve Ferit Aytekin ile onlara yardım eden 4 sanık hakkında hazırlanan iddianame, 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Son dakika: Polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesi olayında flaş haber! 2 sanık hakkında müebbet hapis talebi SON DAKİKA: POLİS MEMURU ATAKAN ARSLAN'IN ŞEHİT EDİLMESİ OLAYINDA FLAŞ HABER! 2 SANIK HAKKINDA MÜEBBET HAPİS TALEBİ

İddianamede, 30 Mayıs'ta şehit polis memuru Arslan'ın da yer aldığı görevli ekibin 5 Nisan Mahallesi'nde Cura, Aytekin ve Mehmet Aydın'ı şüpheli hareketlerinden dolayı takibe aldığı belirtildi.

Şüpheli Aytekin ve Cura'nın, Arslan'ın önünden geçtikten bir süre sonra üzerlerinde bulunan ruhsatsız tabancaları birbirlerine vermek suretiyle değiştirdikleri bildirilen iddianamede, bunun üzerine Arslan'ın "dur polis" şeklinde ihtarda bulunduğu kaydedildi.



NELER YAŞANMIŞTI?

Aydın, Aytekin ve Cura'nın kaçmaya başlaması üzerine Arslan'ın kovalamaya başladığı ve girdikleri sokakta yakaladığı sırada sanıkların ruhsatsız tabancalarla ateş ettiği aktarılan iddianamede, yaralanan Arslan'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğu anımsatıldı.

OLAYIN FAİLİ CURA DELİLLERİ YOK ETMEK İÇİN TİŞÖRTÜNÜ DİĞER ŞÜPHELİYLE DEĞİŞTİRMİŞ

İddianamede, sanık Cura'nın olaydan sonra aynı mahallede bekar evi olarak kullandıkları bir eve gittiği ifade edilen iddianamede, şunlara yer verildi:

"Cura, saldırıda kullandığı silahı A.K'ye vererek 'Bu silahı kaybedin, beni de bu beladan kurtarın.' dediği ve sonrasında S.T'nin tişörtünü giyerek kendi tişörtünü de S.T'ye vererek elini yüzünü yıkadıktan sonra evden ayrılmıştır. Şüpheli S.T. Cura'ya tişörtünü vererek, onun tişörtünü de kendisi alarak suç delillerini gizleme veya yok etmek kastıyla hareket ettiğine yönelik yeterli şüphe oluşmuştur. Şüpheliler A.K. ve M.E. de söz konusu silahı siyah poşete koyarak gece polise silah bulduklarına dair ihbarda bulunmuştur. Yapılan inceleme sonucunda Arslan'ın ölümüne sebebiyet veren silah ile aynı silah olduğu anlaşılmıştır."

OLAY YERİNDEKİ KOVAN VE DEFORME MERMİ CURA'NIN SİLAHINDAN ATILDI

Hazırlanan uzmanlık raporunun da yer aldığı iddianamede, olay yerinde bulunan kovan ve deforme olan merminin Cura tarafından olayda kullanılan silahtan atıldığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, Cura ve Aytekin'in ifadelerinde suçu birbirine attığını, savunmalarına itibar edilmediği ve suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarının hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirtildi.

İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında ise şunlar yer aldı:

"Şüpheli Cura, yakalanmamak amacıyla görevi gereği ihtarda bulunarak müdahale eden polis memurunun hayati bölgelerine hedef alarak öldürmek kastıyla hareket etmiştir. Şüphelilerden Aytekin ise Cura'ya 'geldi geldi' diye bağırarak ve üzerindeki silahı maktule doğrultarak Cura'nın eylemine asli fail olarak iştirak etmiştir. Şüpheli Aydın ise ihtardan sonra şüphelilerin yanında bulunarak onlara manevi olarak cesaret verdiği ve sonradan polislerin takibini imkanını ortadan kaldırmak amacıyla farklı yöne kaçarak şüphelilerin eylemine yardım eden olarak iştirak etmiştir."

Şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işlediklerine yönelik yeterli şüphenin oluştuğu, biyolojik inceleme raporları dışında tüm delillerin toplandığına işaret edilen iddianamede, "Olayda kullanılan 2 silahın şüpheliler Cura ve Aytekin'in olay öncesinde 2 kez el değiştirdiğinin sabit olması nedeniyle biyolojik inceleme raporlarının suçun sübutuna etki edecek nitelikte olmadığı anlaşılmıştır. Raporların mahkeme aşamasında da alınabileceği ve bu nedenle şüphelilerin cezalandırılmalarına karar verilmelidir." denildi.

İSTENİLEN CEZA

İddianamede, Muhammed Emir Cura ve Ferit Aytekin'e, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, Mehmet Aydın'a "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçuna "yardım eden" sıfatıyla 15 yıldan 20 yıla kadar, olaydan sonra şüphelilere yardım eden A.K. ve M.E'ye, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 6 aydan 8 yıla kadar, S.T hakkında da ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Atakan Arslan'ı şehit etmişlerdi! Saldırganların ifadeleri ortaya çıktı ATAKAN ARSLAN'I ŞEHİT ETMİŞLERDİ! SALDIRGANLARIN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırı sonrasın gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA POLİS MEMURU ATAKAN ARSLAN'IN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRI SONRASIN GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Son dakika: İçişleri Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliğinden polis Atakan Arslan'ı şehit eden şüphelinin görüntüleriyle ilgili açıklama SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE DİYARBAKIR VALİLİĞİNDEN POLİS ATAKAN ARSLAN'I ŞEHİT EDEN ŞÜPHELİNİN GÖRÜNTÜLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Diyarbakır'da şehit olan Atakan Arslan'ın şarkı söylediği görüntüler hüzne boğdu | Video DİYARBAKIR'DA ŞEHİT OLAN ATAKAN ARSLAN'IN ŞARKI SÖYLEDİĞİ GÖRÜNTÜLER HÜZNE BOĞDU | VİDEO

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA