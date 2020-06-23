LGS puan hesaplama 2020! İstanbul, Ankara, İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?
LGS puan hesaplama ve lise taban puanları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. LGS sınav soruları ve cevaplarını görüntüleyen öğrenciler şimdi de sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Sonuçların ardından lise için tercih dönemi başlayacak. Tercih öncesinde öğrenciler ve velileri liselerin taban puanlarını araştırmaya başladılar. Peki, LGS puan hesaplama 2020 nasıl yapılır? İstanbul, Ankara, İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?
LGS puan hesaplama nasıl yapılır? Lise taban puanları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 LGS sınavı 20 Haziran'da gerçekleştirildi. Aynı gün erişime açılan sınav soruları ve cevaplarının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Lise heyecanı yaşayan öğrenciler tercih dönemi öncesinde bulundukları illerdeki liselerin taban puanları ile yüzdelik dilimlerini araştırıyorlar. Peki, LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 İstanbul, Ankara, İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? 2020 LGS ile ilgili son gelişmeleri ahaberi.com.tr'den takip edebilirsiniz.
LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2020 AÇIKLANDI MI?
2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz açıklanmadı. Aşağıdaki linke tıklayarak 2019 yılına ait taban puanlar ve yüzdelik dilimler bilgisine ulaşabilirsiniz.
(2019) LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN...
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA...
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