Emsal olacak karar çıktı: Alıcıyı, galerici bilgilendirmeli, ekspertiz ve tramer sorgusuna gerek yok
İzmir’de, galericinin 'hasarsız' sözüne güvenerek, ekspertiz raporu almadan ikinci el otomobil satın alan B.Ö., araç hasarlı çıkınca mahkemeye başvurdu. Mahkeme, galericinin 45 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Ayrıca satışı yapan galericinin, alıcıya otomobilin hasarıyla ilgili bilgi vermesi gerektiği belirtildi.
İzmir'de yaşayan B.Ö. adlı kadın, bir galeride, 325 bin liraya satışa sunulan ikinci el otomobile alıcı oldu. Galerici, otomobilin hasarsız olduğunu söyledi. Kadın da ekspertiz raporu almadan aracı satın aldı. 14 ay sonra otomobili satmak istedi. Alıcı yaptırdığı ekspertiz incelemesi sonunda, B.Ö.'ye aracın 45 bin TL'ye mal olacak hasarı olduğunu bildirdi.
B.Ö. de avukatı Alperen Cihan Çetinkaya aracılığıyla İzmir Sulh Hukuk Mahkemesi'ne tespit ve tazminat davası açtı. Mahkeme, B.Ö.'yü haklı bulup, galericinin satışı yaparken araçla ilgili bilgilendirme yapması gerektiğini belirterek, zararın karşılamasına karar verdi.
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