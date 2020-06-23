23 Haziran 2020, Salı
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Emsal olacak karar çıktı: Alıcıyı, galerici bilgilendirmeli, ekspertiz ve tramer sorgusuna gerek yok

’de, galericinin 'hasarsız' sözüne güvenerek, ekspertiz raporu almadan otomobil satın alan B.Ö., araç hasarlı çıkınca mahkemeye başvurdu. Mahkeme, galericinin 45 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Ayrıca satışı yapan galericinin, alıcıya otomobilin hasarıyla ilgili bilgi vermesi gerektiği belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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'de yaşayan B.Ö. adlı kadın, bir galeride, 325 bin liraya satışa sunulan otomobile alıcı oldu. Galerici, otomobilin hasarsız olduğunu söyledi. Kadın da ekspertiz raporu almadan aracı satın aldı. 14 ay sonra otomobili satmak istedi. Alıcı yaptırdığı ekspertiz incelemesi sonunda, B.Ö.'ye aracın 45 bin TL'ye mal olacak hasarı olduğunu bildirdi.

B.Ö. de avukatı aracılığıyla İzmir Sulh Hukuk Mahkemesi'ne tespit ve tazminat davası açtı. Mahkeme, B.Ö.'yü haklı bulup, galericinin satışı yaparken araçla ilgili bilgilendirme yapması gerektiğini belirterek, zararın karşılamasına karar verdi.

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