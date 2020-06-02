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Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırı sonrasın gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... 'da polis memuru 'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan ve aralarında saldırının failinin de bulunduğu 2 kişi tutuklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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DİYARBAKIR'DAKİ ALÇAK SALDIRIYI YAPAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

'da polis memuru 'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan ve aralarında saldırının failinin de bulunduğu 2 kişi tutuklandı.

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, polis memuru Arslan'ın, beraberindeki polislerle 30 Mayıs'ta durumundan şüphelendikleri kişilere kimlik kontrolü yapmak istedikleri sırada şahıslardan birinin açtığı ateş sonucu şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, saldırının faili Muhammed Emir Cura ile Ferit Aytekin ve M.A'nın aralarında bulunduğu 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince fail Cura ve Aytekin, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan tutuklandı, M.A. ve diğer 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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