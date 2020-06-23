23 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Bakan Soylu Twitter üzerinden "Özür dile" diyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi

lideri Kemal , 'ün " böyle bir yükseliş görmedi" başlıklı yazısının ardından başlayan tartışmalarla ilgili "İçişleri Bakanı'nın özür dilemesi lazım" demişti. 'dan yanıt gecikmedi. Soylu,"Sayın Kılıçdaroğlu, özür diliyorum. 'ta büyüdük biz... Kadın, namus, insan kavramını; ailemiz, öğretmenimiz, camideki hocamız ve sokağımız öğretti bize" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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BAKAN SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME!

sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. lideri 'na yönelik ifadeler yer alan paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu, özür diliyorum. Taşlıtarla Nazlı Sokak'ta büyüdük biz. Kadın, namus, insan kavramını; ailemiz, öğretmenimiz, camideki hocamız ve sokağımız öğretti bize. Paraya, yarenliğe, makama, terk etme dediler. Terk etmeyeceğiz. Sizin gibi ve sessiz kalanlar gibi de olmayacağız. Arkadaşlık, Saygı'ya 'ayıp etmişsin özür dile' demekti. Diyemedin... Bir anneye, kadına iftiraya karşı hep böyle olacağız. Özür dilerim" ifadeleri yer aldı.

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