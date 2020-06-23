Son dakika: Bakan Soylu Twitter üzerinden "Özür dile" diyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saygı Öztürk'ün "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" başlıklı yazısının ardından başlayan tartışmalarla ilgili "İçişleri Bakanı'nın özür dilemesi lazım" demişti. Bakan Soylu'dan yanıt gecikmedi. Soylu,"Sayın Kılıçdaroğlu, özür diliyorum. Taşlıtarla Nazlı Sokak'ta büyüdük biz... Kadın, namus, insan kavramını; ailemiz, öğretmenimiz, camideki hocamız ve sokağımız öğretti bize" dedi.
Bakan Soylu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeler yer alan paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu, özür diliyorum. Taşlıtarla Nazlı Sokak'ta büyüdük biz. Kadın, namus, insan kavramını; ailemiz, öğretmenimiz, camideki hocamız ve sokağımız öğretti bize. Paraya, yarenliğe, makama, terk etme dediler. Terk etmeyeceğiz. Sizin gibi ve sessiz kalanlar gibi de olmayacağız. Arkadaşlık, Saygı'ya 'ayıp etmişsin özür dile' demekti. Diyemedin... Bir anneye, kadına iftiraya karşı hep böyle olacağız. Özür dilerim" ifadeleri yer aldı.
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