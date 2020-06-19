İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e sert tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu hakkında çirkin iftiralarda bulunan Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e tepki gösterdi. Bakan Soylu paylaşımında, "Seni Türkiye’nin tüm namuslu insanlarına şikayet ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Yalan ve iftiranın merkezi haline gelen Sözcü Gazetesi'nin yazarı Saygı Öztürk, bugün "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" adlı bir yazı kaleme alarak AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu hakkında çeşitli iftira ve suçlamalarda bulundu.
"BU YAZI NAMUSSUZLUKTUR"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan "İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur" diye tepki göstermişti.
"TÜRKİYE'NİN TÜM NAMUSLU İNSANLARINA ŞİKAYET EDİYORUM!"
Soylu, Öztürk'ün köşe yazısı dışındaki bir bölüm paylaştı. Bu paylaşımda Soylu, Öztürk'ün şu cümlelerinin altını çizdi: "Ayvazoğlu, ilçe binasına sıkça gidip gelmeye başladı. Evli olan Ali Ayvazoğlu, Bahar Hanım'la dostluğunu ilerletti.
İçişleri Bakanı Soylu, Öztürk'ün yazısına yeni bir tepki göstererek "#SAYGIsızÖztürk. Haysiyet cellatlığı yaptın. Şimdi de yalan söylüyorsun. Seni Türkiye'nin tüm namuslu insanlarına şikâyet ediyorum" dedi.
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