23 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Macron'a sert tepki: Fransa Darbeci Hafter'i destekliyor!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Macron'a sert tepki: Fransa Darbeci Hafter'i destekliyor!

Cumhurbaşkanı Macron’un skandal açıklamalarına bir tepki de ’den geldi. AK Parti sözcüsü , "'nın geleceğine Fransa değil Libya halkı karar verecektir. Cumhurbaşkanımız, Libya halkının meşru iradesini desteklemektedir. Sömürgecilerin 'da elini kolunu sallayarak gezdiği dönemler geride kalmıştır” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
ABONE OL
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN MACRON'A SERT TEPKİ

Sözcüsü , Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un küstah sözlerine Twitter'dan yaptığı paylaşım ile sert tepki gösterdi.

Çelik, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
'nın geleceğine Fransa değil Libya halkı karar verecektir. Cumhurbaşkanımız, Libya halkının meşru iradesini desteklemektedir. Sömürgecilerin 'da elini kolunu sallayarak gezdiği dönemler geride kalmıştır.

Macron'un Libya'da yabancı müdahalelere son verilmesi çağrısında bulunup çözümün Fransa olduğunu söylemesi açık hezeyandır. Eski sömürgeci zihniyetin devam ettiğinin göstergesidir. Hafter ve benzerleri sömürgeci zihniyetin aletidir.

Cumhurbaşkanımız Libya halkının gerçek ve meşru iradesini desteklemektedir. Fransa'nın desteklediği Hafter milislerinin Libya halkına karşı işlediği insanlık suçları ortadadır. Gün yüzüne çıkan toplu mezarlar bunu açık kanıtıdır.

Hafter'in Libya halkı karşısında gerilemesi sonrasında Macron'un Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözde açıklamalarının artması tesadüf değildir. Fransa, Libya'da tarafsız değil, ve milislerinden yana taraftır.

Türkiye, Libya'da uluslararası meşruiyete sahip yönetimin talebi doğrultusunda Libya halkına destek vermektedir. Fransa ise darbeci Hafter ve milislerine arka çıkmaktadır. Türkiye Libya halkının meşru temsilcisine destek verirken, Fransa gayrı meşru milislere destek veriyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Libya ve konusunda Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef alan açıklamaları asla kabul edilemez. Fransa, Libya'da ve Akdeniz'de istikrarsızlığı teşvik eden politikaların destekçisi durumundadır.

Son dakika: Türkiye'den Macron'a sert tepki: Ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir SON DAKİKA: TÜRKİYE'DEN MACRON'A SERT TEPKİ: ANCAK AKIL TUTULMASIYLA İZAH EDİLEBİLİR
Macron'dan Türkiye'ye küstah sözler: Yaptıkları bizim hedeflerimize aykırı, bunu kabul etmiyoruz MACRON'DAN TÜRKİYE'YE KÜSTAH SÖZLER: YAPTIKLARI BİZİM HEDEFLERİMİZE AYKIRI, BUNU KABUL ETMİYORUZ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA