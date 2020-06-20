Bakan Soylu'dan Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’e mülakat veren Meral Akşener’e küpürlü ayar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün Trabzon ile ilgili bir yazısına tepki göstermiş ve 'Seni Türkiye'nin tüm namuslu insanlarına şikâyet ediyorum" demişti.

Sözcü Gazetesi'nden yüne Saygı Öztürk bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile gerçekleştirdiği mülakatı yayınladı. Akşener, bu mülakatta bazı çevrelerin hemen her gün tehdit, iftira ve hakaretleriyle karşı karşıya kalındığını öne sürerek bunları takip etmekte bile zorlanır hale gelindiğini ve her gün bir arkadaşın kıyma makinesine atıldığını ileri sürdü.

"BİR KADININ NAMUSUNA İFTİRA ATANA…"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün de sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sözcü Gazetesi'ndeki sözleri ile ilgili paylaşım yaptı. Soylu, Akşam gazetesinin 1960 yılına ait "Cesetler, yem makinalarında kıyılıp toz haline getirilmiş" manşeti ile Sözcü Gazetesi'nin 20 Haziran 2020 tarihli "Her gün bir arkadaşı kıyma makinesine atıyorlar" başlıklı gazete manşetlerini paylaştı. Soylu tweetinde şu cümleleri kullandı:

"Bebek davası. Don davası. Kıyma makinasına koyulan öğrenciler. Yalanlar, iftiralar... Haysiyet gözetmediler. Vicdan gözetmediler. Bir Başbakan asıldı! Meral Hanım, keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz... Telafisi yok maalesef hem de bir kadının namusuna iftira atana..."

DAMLA KAYA/SABAH







