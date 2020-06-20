20 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Soylu'dan Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’e mülakat veren Meral Akşener’e küpürlü ayar

Bakan Soylu'dan Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’e mülakat veren Meral Akşener’e küpürlü ayar

’nden ’e mülakat veren İYİ Parti Genel Başkanı , her gün bir arkadaşın kıyma makinesine atıldığını iddia etti. ise Akşam gazetesinin 1960’taki “Cesetler, yem makinalarında kıyılıp toz haline getirilmiş” manşeti ile Sözcü’nün bugünkü manşetini paylaştı. ardından şunları söyledi: “Bebek davası. Don davası. Kıyma makinasına koyulan öğrenciler. Yalanlar, iftiralar... Haysiyet gözetmediler. Vicdan gözetmediler. Bir asıldı! Meral Hanım, keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz... Telafisi yok maalesef hem de bir kadının namusuna iftira atana...” Sabah gazetesinden 'nın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
ABONE OL
BAKAN SOYLU'DAN AKŞENER’E KÜPÜRLÜ AYAR

, Sözcü yazarı 'ün ile ilgili bir yazısına tepki göstermiş ve 'Seni Türkiye'nin tüm namuslu insanlarına şikâyet ediyorum" demişti.

'nden yüne Saygı Öztürk bugün İYİ Parti Genel Başkanı ile gerçekleştirdiği mülakatı yayınladı. Akşener, bu mülakatta bazı çevrelerin hemen her gün tehdit, iftira ve hakaretleriyle karşı karşıya kalındığını öne sürerek bunları takip etmekte bile zorlanır hale gelindiğini ve her gün bir arkadaşın kıyma makinesine atıldığını ileri sürdü.

"BİR KADININ NAMUSUNA İFTİRA ATANA…"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün de sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sözcü Gazetesi'ndeki sözleri ile ilgili paylaşım yaptı. Soylu, Akşam gazetesinin 1960 yılına ait "Cesetler, yem makinalarında kıyılıp toz haline getirilmiş" manşeti ile Sözcü Gazetesi'nin 20 Haziran 2020 tarihli "Her gün bir arkadaşı kıyma makinesine atıyorlar" başlıklı gazete manşetlerini paylaştı. Soylu tweetinde şu cümleleri kullandı:

"Bebek davası. Don davası. Kıyma makinasına koyulan öğrenciler. Yalanlar, iftiralar... Haysiyet gözetmediler. Vicdan gözetmediler. Bir Başbakan asıldı! Meral Hanım, keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz... Telafisi yok maalesef hem de bir kadının namusuna iftira atana..."

DAMLA KAYA/SABAH




Millet İttifakı'nda çatlak! Meral Akşener operasyona destek verdi CHP ve HDP aynı safta yer aldı! MİLLET İTTİFAKI'NDA ÇATLAK! MERAL AKŞENER OPERASYONA DESTEK VERDİ CHP VE HDP AYNI SAFTA YER ALDI!
İYİ Parti'de Soros depremi! Hasan Seymen'in arkasındaki isim Akşener mi? İYİ PARTİ'DE SOROS DEPREMİ! HASAN SEYMEN'İN ARKASINDAKİ İSİM AKŞENER Mİ?

Meral Akşener ile Sırrı Süreyya Önder birbirine girdi | İşte HDP ile İYİ Parti arasındaki kirli kavganın ardında yatan gerçekler... | Video MERAL AKŞENER İLE SIRRI SÜREYYA ÖNDER "BİRBİRİNE GİRDİ" | İŞTE HDP İLE İYİ PARTİ ARASINDAKİ KİRLİ KAVGANIN ARDINDA YATAN GERÇEKLER... | VİDEO
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Meral Akşener karantina altına alınsın MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEMİH YALÇIN: MERAL AKŞENER KARANTİNA ALTINA ALINSIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA