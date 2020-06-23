Son Dakika: İstinaf mahkemesi, Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
Son dakika haberi... İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İ Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 hapis cezasını onadı.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak', 'Kamu görevlisine hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçlarından İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafın verilen karar istinaf incelemesi sonucunda onandı.
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından usul ve esas yönünden isabetli bulundu.
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından usul ve esas yönünden isabetli bulundu.
Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi.
Bilindiği gibi Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 hapis cezası verilmişti.
(Nazif KARAMAN/SABAH)
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