23 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son Dakika: İstinaf mahkemesi, Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı

Son Dakika: İstinaf mahkemesi, Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı

Son dakika haberi... İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İ Başkanı hakkında 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 hapis cezasını onadı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
ABONE OL
CHP'Lİ CANAN KAFTANCIOĞLU'NA HAPİS ŞOKU!
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı 'na 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak', 'Kamu görevlisine hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçlarından İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafın verilen karar istinaf incelemesi sonucunda onandı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından usul ve esas yönünden isabetli bulundu.

Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi.

Bilindiği gibi Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 hapis cezası verilmişti.

(Nazif KARAMAN/SABAH)

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA