Bakan Soylu’dan Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e sert tepki: Bu yazı namussuzluktur
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e bugün AK Parti Milletvekili Bahar Ayazoğlu ve eşi Ali Ayazoğlu ile ilgili kaleme aldığı ve ahlak sınırları aşan yazısı yüzünden çok sert tepki gösterdi. Bakan Soylu, “İnsanlık görevimi yapıyorum. (Saygı Öztürk) Bu yazısı namussuzluktur.” ifadelerini kullandı.
Yalan haberleri ve itibar suikastleri ile toplumu her zaman tepkisini çeken Sözcü gazetesinden bugün yine bir skandala imza atıldı. Sözcü yazarı Saygı Öztürk aile kavramını hiçe sayarak bir yazı kaleme aldı.
Saygı Öztürk ahlak sınırları aşan yazısında "Ali Ayvazoğlu, belediyede işçi kadrosunda işe başladı. Şimdi milletvekili olan Bahar Ayvazoğlu ile evlendi. Ardından özel kalem müdürü oldu. Sonra da Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne atandı." İfadelerini kullanarak hem aileyi hedef aldı hem de itibar suikastine kalkıştı.
"BU YAZI NAMUSSUZLUKTUR"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaşanan bu skandal duruma kayıtsız kalamadı ve sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Saygı Öztürk'e tepki gösterdi. Bakan Soylu, "İnsanlık görevimi yapıyorum (Saygı Öztürk) bu yazısı namussuzluktur." dedi.
"BU NAMUS DÜŞMANINI KİM MUHATAP ALIRSA"
İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı o açıklama:
"İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır."
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