Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, Mogadişu'da TURKSOM Askeri Eğitim Tesisimiz yakınındaki bir ilkokulun önünde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısını kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.
Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü yakınında düzenlenen bombalı terör saldırısını kınadı.
Dost ve kardeş Somali halkının acısının yürekten paylaşıldığı belirtilen açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde öğrenci seçmeleri sırasında kalabalığa karışan bir intihar eylemcisinin fark edilerek vurulduğunu, o sırada yaşanan patlama sırasında bir sivilin olay yerinde, bir sivilin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bilgisini aldıklarını bildirmişti.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan 65 yaş üstü vatandaşlara hediye
- Komando yürüdü mü önünde eğilir dağlar
- CHP’li Torun fena ofsayta düştü!
- MİT'ten operasyon! HDP'li başkan tutuklandı
- Üçüz bebekler tarihe geçti!
- Türkiye'den Macron'a sert tepki
- Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?
- Türk heyetinden kritik görüşme
- İçişleri açıkladı! Listeye 2 çizik daha
- YÖK duyurdu: Başvurular bugün başladı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı YKS genelgesi yayımlandı! 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta?
- Rize Muradiye 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Rize 2+1 ve 3+1 kura sonuçları sorgulama
- TOKİ Artvin kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Artvin 2+1, 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi: 2020 Kırklareli Merkez TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Düğün yapacaklar dikkat! Düğünler nasıl olacak? 2020 Düğün salonu genelgesi yayımlandı mı?
- Son dakika: Evde bakım maaşı Temmuz ayında ne kadar zamlanacak? Evde bakım parası yatan iller hangileri?
- Korona tablosu: 23 Haziran Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Koronavirüs vaka sayısı son durum
- Son dakika: Kıdem tazminatı nasıl artırılır? 2020 Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemeler dikkate alınır?
- Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS tarihi değişecek mi? 2020 üniversite ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 brüt net asgari ücret ne kadar?
- ÖSYM takvimi: KPSS lise başvuru ne zaman? 2020 KPSS lise, ön lisans, lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- LGS puan hesaplama 2020! İstanbul, Ankara, İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?