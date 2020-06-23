23 Haziran 2020, Salı
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Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, Mogadişu'da Tesisimiz yakınındaki bir ilkokulun önünde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısını kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

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Giriş Tarihi: 23.06.2020
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TÜRKİYE'DEN SOMALİ'DEKİ TERÖR SALDIRISINA KINAMA

, 'nin başkenti Mogadişu'daki Türk üssü yakınında düzenlenen bombalı terör saldırısını kınadı.

Dost ve kardeş Somali halkının acısının yürekten paylaşıldığı belirtilen açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Askeri Eğitim Üssü'nde öğrenci seçmeleri sırasında kalabalığa karışan bir intihar eylemcisinin fark edilerek vurulduğunu, o sırada yaşanan patlama sırasında bir sivilin olay yerinde, bir sivilin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bilgisini aldıklarını bildirmişti.

Son dakika: Somali'de Türk üssüne yönelik bombalı saldırı son anda önlendi SON DAKİKA: SOMALİ'DE TÜRK ÜSSÜNE YÖNELİK BOMBALI SALDIRI SON ANDA ÖNLENDİ

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