TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a Libya tepkisi
Türkiye'nin Libya'daki darbe kalkışmasını durdurması Macron'un hedefi oldu. Darbeci Hafter'i destekleyen Macron, Türkiye karşısında kaybetmesi sonrasında algı operasyonuna başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macron'un saldırgan tavrına sert tepki gösterdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un belli aralıklarla yinelediği Türkiye eleştirileri, dünyanın yeni dengelerini kavramamaktan ve kolonyalizm nostaljisinden kaynaklanan akıldışı iddialardan ibarettir" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye eleştirilerine tepki gösterdi.
Şentop, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un belli aralıklarla yinelediği Türkiye eleştirileri, dünyanın yeni dengelerini kavramamaktan ve kolonyalizm nostaljisinden kaynaklanan akıldışı iddialardan ibarettir. Üstelik bu iddialar, köklü bir tarihi olan Türkiye-Fransa ilişkilerine zarar vermektedir. Türkiye'nin Libya'daki inisiyatifi, uluslararası hukuka ve bölgesel barış amacına dayanmaktadır. Eğer Macron iddia ettiği gibi Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemek suretiyle bölgeyi kaosa sürüklemekten vazgeçmeli, bu desteğin sonuçsuz kalacağını görmelidir. Küresel salgınla mücadele başta olmak üzere bir çok alanda vatandaşları tarafından başarısız bulunan Macron'un Türkiye karşıtlığı üzerinden gündem değiştirmeye çalışması, siyasî acziyetin tezahürüdür. Macron'a düşen, Türkiye'nin konumunu doğru okumak ve buna uygun davranmaktır" ifadelerini kullandı.
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