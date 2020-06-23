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Genelkurmay İstihbarat Başkanının eski emir astsubayı FETÖ'den tutuklandı

'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Başkanının eski emir astsubayı M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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FETÖ'NÜN KRİTİK İSMİ TUTUKLANDI

Başkanının eski emir astsubayı, /Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 'da gözaltına alınarak Malatya'ya getirilen astsubay kıdemli başçavuş M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı sırada emir astsubaylığını yaptığı bildirilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan M.K. tutuklandı.

M.K. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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