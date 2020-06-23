Genelkurmay İstihbarat Başkanının eski emir astsubayı FETÖ'den tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Genelkurmay İstihbarat Başkanının eski emir astsubayı M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Genelkurmay İstihbarat Başkanının eski emir astsubayı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınarak Malatya'ya getirilen astsubay kıdemli başçavuş M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı sırada emir astsubaylığını yaptığı bildirilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan M.K. tutuklandı.
M.K. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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