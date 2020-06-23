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İstanbul yağışa teslim oldu! Araçlar tünellerde bekledi |Video

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Giriş: 23.06.2020 14:37
Güncelleme:23.06.2020 15:30
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul’da boğaz çevresinde bulunan ilçelerinde şiddetli yağmurun yanı sıra dolu yağışı da etkili oldu. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde ise vatandaşlar araçlarına sığındı. Trafikte ise zaman zaman durma noktasına geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün İstanbul'u bugün etkili olacak olan şiddetli ve gök gürültülü yağmur konusunda uyarmıştı.

Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmurun yanı sıra dolu yağışı da etkili olmaya başladı.

Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde ise vatandaşlar araçlarına sığındı.

Trafikte ise zaman zaman durma noktasına geldi.

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